Затмила Кардашьян: пышнотелая блондинка соблазняет миллионы эротическими фотосессиями

Джем Вулф получила известность в социальной сети. Звезда может дать фору Ким Кардашьян .

Джем постит такие же откровенные фото, а ее пышные ягодицы вызывают восхищение у более 2 млн. ее фолловеров.

На днях Джем запостила фото и видео на праздничную тему.

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Красавица позирует в прозрачном белье и шапке, демонстрируя аппетитные формы.

Ранее модель была атлеткой, но после травмы сконцентрировалась на упражнениях на вес.

Примером для девушки является ее мать, которая увлекается фитнесом. Сама Джема имеет собственную марки здоровой пищи Good Eats.

Ранее роскошный дюплекс , в котором в свое время жила певица Шер, продают в Лос-Анджелесе почти за $ 7 млн, сообщает DailyMailTV. В доме никто не жил с тех пор с оттуда выехала певица Шер в 2013-м году. Жилье в эксклюзивном здании Сиерра Тауэрс, где раньше жили Элтон Джон, Джоан Коллинс, Эмма Уотсон и Сандра Буллок.