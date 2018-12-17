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вторник, 25 декабря 2018 03:33

Квартиру Шер с невероятной панорамой выставили на продажу
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Роскошный дюплекс , в котором в свое время жила певица Шер, продают в Лос-Анджелесе почти за $ 7 млн, сообщает DailyMailTV.

В доме никто не жил с тех пор , как оттуда выехала певица Шер в 2013-м году. Жилье в эксклюзивном здании Сиерра Тауэрс, где раньше жили Элтон Джон, Джоан Коллинс, Эмма Уотсон и Сандра Буллок.

Шер купила дом в 2006 году у актера Винсента Галло, а ранее имением владел босс Dreamworks Дэвид Геффан .

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Издание DailyMailTV отправилось в тур по квартире вместе со звездой шоу Million Dollar Listing Los Angeles Дэвидом Парнесом , который заявил, что никогда не видел более фантастического вида.

"Это наиболее эксклюзивная квартира с полным сервисом в Лос-Анджелесе. Ничего очень сильно не изменилось с тех пор, как Шер уехала. Мебель разработал Мартин Лоуренс Буллард, который ответственен за дома Кардашьян. Я думаю, это невероятно", - говорит телеведущий.

С самого начала было две квартиры, но предыдущий хозяин их перестроил.

На первом этаже большой открытый обеденный зал, который дополнен кухней с панелями , сделанными вручную. Спальня наверху с мраморной ванной и большой комнатой для отдыха.

В жилом комплексе Сиерра Тауэрс есть бассейн и тренажерный зал, сервис консьержа, "комната для вечеринок" звезд, которые не хотят долго идти в бар.

Согласно Парнсу, удивительной изюминкой имения есть панорамный вид, который открывается из двух массивных балконов на улицы Лос-Анджелеса и Тихий океан.

"Лучшая часть квартиры - это виды. Здесь есть вид на весь город, исторические районы и океан, - говорит телеведущий изданию DailyMailTV - даже стоимость $ 6,995,000 за вид, как этот - ничто".

Парнс продал много домов звездам и богачам.

"Мы работаем со многими звездами и мы покупаем и продаем дома для них, но они не отличаются от других людей", - говорит ведущий.

Ранее Парнс женился.

"Я женился на женщине своей мечты, Эдриен . Мы поженились на востоке Франции, - это была невероятно красивая церемония, на которой были наши ближайшие и лучшие друзья", - говорит Парнс в интервью.

dailymail.co.uk
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