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пятница, 21 декабря 2018 22:00

" Страж галактики" продает свой сказочный дом после развода
10

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Дом Криса Прэтта
Дом Криса Прэтта
Дом Криса Прэтта
Дом Криса Прэтта
Дом Криса Прэтта

Звезда "Стражей галактики" Крис Прэтт решил избавиться семейного дома, в котором жил с Анной Феррис и их сыном Джеком.

На продажу дом выставлен за $ 4.995 млн, пишет The Blast.

Пара приобрела особняк в средиземноморском стиле в 2013-м году за $ 3.3 млн.

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Дом изысканно украшенный, в середине есть арочные двери и окна. В имении три спальни, была бы четвертая, но ее переустроили под кабинет. Большая спальня имеет масштабный гардероб и уютную зону со встроенным камином. Балкон живописным с видом, двери из спальни ведут в СПА, которая имеет ванную и баню.

На дворе широкое крытое патио и кухня с барбекю. Также есть бассейн с соленой водой и теннисный корт.

На территории поместья есть гараж на три авто.

Анна Феррис и Крис Прэтт заявили о своем разводе в 2017 - м году . Сейчас оба устраивают личную жизнь с новыми партнерами. Анна с кинемотографистом Мэттом Бареттом , а Прэтт - с дочерью Арнольда Шварценеггера.

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Дата
21
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