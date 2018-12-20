Знаменитый диджей продает особняк с королевским интерьером и невероятной террасой

Фото: latimes.com

Известный американский диджей и хип-хоп исполнитель DJ Khaled выставил на продажу свой 3-этажный особняк в средиземноморском стиле. Расположена собственность музыканта в закрытом поселении, обустроенном на острове Island Estates, принадлежащему городу Майами.

Интерьер дома отличается особой роскошью. Полы в нем преимущественно из мрамора. Лишь в некоторых комнатах покрытие из натурального ореха. В фойе сверкает роскошная люстра из золота в 14 карат, декорированная кристаллами Swarovski. Пишет известное американское издание Los Angeles Times.

Общая площадь самого дома составляет 623 квадратных метра. Там обустроены 5 спален, 7 ванных, домашний кинотеатр, кабинет, гостиная, столовая, гардеробная и отдельная комната для обуви. Передвигаться с этажа на этаж в доме можно не только по лестнице, но и на лифте. Снаружи есть крытая терраса, с которой открывается бескрайний вид на океан.

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Придомовая территория особняка имеет площадь 20 соток. На ней оборудована лаундж-зона с ковшом для разведения костра и грилем. Также есть 2 бассейна: обычный плавательный и оснащенный SPA-установкой. Кроме того, имеются 2 отдельные парковки. Одна предназначена для автомобилей, вторя — для гольф-каров.

За свою собственность диджей ожидает выручить $ 8 млн.

Ранее показали роскошный пентхаус, который известная комедийная актриса приобрела за фантастическую сумму. Находятся апартаменты в калифорнийском городе Санта-Моника округа Лос-Анджелес. Включают в себя 6 спален, 7,5 ванных, библиотеку, гостиную, отдельную комнату для семейного просмотра телевизора, кухню, столовую и тренажерный зал. Общая площадь пентхауса составляет 743 квадратных метра, что равноценно размерам немаленького особняка.