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четверг, 03 октября 2019 11:39

"Заслуженно" - украинка Регина Тодоренко получила награду в России
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Регина Тодоренко получила "Тэфи" в России.
Фото: @reginatodorenko
Регина Тодоренко получила "Тэфи" в России.
Регина Тодоренко получила "Тэфи" в России.
Регина Тодоренко получила "Тэфи" в России.
Регина Тодоренко получила "Тэфи" в России.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поразила сеть откровенным нарядом.

Фото опубликовали на просторах Instagram.

Звезда появилась на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ". Для красной дорожки Тодоренко выбрала черную мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Образ знаменитости дополняли аксессуары и черные босоножки.

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На мероприятии Регине вручили награду "Лучшая ведущая". Молодая мама сделала пост, в котором поблагодарила маленького сына Михаила за свои успехи.

"Сын, спасибо тебе. Эта статуэтка твоя. С твоим рождением появилось мое собственное шоу. Оно создано для молодых мама, которые хотят быть супергероинями для своих детей", - трогательно подписала фото с наградой Регина.

Пользователи сети засыпали Тодоренко комментариями.

"Поздравляю суперсемью", "наша девочка, крути эту планету", "заслуженная награда", "вы замечательная мама", "а награда за что? Сами себе их дарят".

Недавно ведущая Регина Тодоренко опубликовала серию ранее невиданных свадебных снимков.

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