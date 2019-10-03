"Заслуженно" - украинка Регина Тодоренко получила награду в России

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поразила сеть откровенным нарядом.
Фото опубликовали на просторах Instagram.
Звезда появилась на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ". Для красной дорожки Тодоренко выбрала черную мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Образ знаменитости дополняли аксессуары и черные босоножки.
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На мероприятии Регине вручили награду "Лучшая ведущая". Молодая мама сделала пост, в котором поблагодарила маленького сына Михаила за свои успехи.
"Сын, спасибо тебе. Эта статуэтка твоя. С твоим рождением появилось мое собственное шоу. Оно создано для молодых мама, которые хотят быть супергероинями для своих детей", - трогательно подписала фото с наградой Регина.
Пользователи сети засыпали Тодоренко комментариями.
"Поздравляю суперсемью", "наша девочка, крути эту планету", "заслуженная награда", "вы замечательная мама", "а награда за что? Сами себе их дарят".
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