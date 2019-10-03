"Заслуженно" - украинка Регина Тодоренко получила награду в России

Фото: @reginatodorenko

Украинская телеведущая Регина Тодоренко поразила сеть откровенным нарядом.

Фото опубликовали на просторах Instagram.

Звезда появилась на церемонии вручения российской премии "ТЭФИ". Для красной дорожки Тодоренко выбрала черную мини-платье с пышными рукавами и глубоким декольте. Образ знаменитости дополняли аксессуары и черные босоножки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Регина Тодоренко едва удержала пышную грудь в тесном бюстгальтере

На мероприятии Регине вручили награду "Лучшая ведущая". Молодая мама сделала пост, в котором поблагодарила маленького сына Михаила за свои успехи.

"Сын, спасибо тебе. Эта статуэтка твоя. С твоим рождением появилось мое собственное шоу. Оно создано для молодых мама, которые хотят быть супергероинями для своих детей", - трогательно подписала фото с наградой Регина.

Пользователи сети засыпали Тодоренко комментариями.

"Поздравляю суперсемью", "наша девочка, крути эту планету", "заслуженная награда", "вы замечательная мама", "а награда за что? Сами себе их дарят".

Недавно ведущая Регина Тодоренко опубликовала серию ранее невиданных свадебных снимков.