Жаркие фото и счастливые улыбки: звезды, которые не горюют после разрыва с любимыми

Фото: instagram.com/slavia_official

Певица Slavia, настоящее имя которой Ярослава Притула, отправилась на отдых и оттуда публикует яркие снимки в Instagram. Недавно звезда показала фотографию, на которой позировала в бассейне в раздельном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Напомним, недавно стало известно о разводе Ярославы Притулы с ее мужем, певцом Dzidzio. Они оба свободны и, судя по счастливым улыбкам на фотографиях, довольны новым статусом.

Автор: instagram.com/slavia_official Певица Slavia после разрыва с Dzidzio стремится сосредоточиться на собственном творчестве

Кто еще из звезд не слишком горюет после разрыва с любимыми, читайте в материале Gazeta.ua.

В начале года стало известно, что американская модель и звезда реалити Ким Кардашьян разводится с рэпером Канье Уэстом. В браке они прожили семь лет. Однако разрыв с мужем не повлиял на карьеру Ким. Она продолжает заниматься бизнесом и радовать поклонников жаркими кадрами в Instagram.

Автор: instagram.com/kimkardashian После разрыва с рэпером Канье Уэстом фотографии Ким Кардашьян стали более жаркими

Голливудские супруги Меган Фокс и Брайан Остин официально подали документы на развод 25 ноября прошлого года. Брак просуществовал 10 лет, в Фокс и Остин родились трое детей, которые живут с отцом. Зато Меган имеет романтические отношения с рэпером Machine Gun Kelly, открыто заявляет о своей бисексуальности и поражает фанов откровенными фотографиями.

Автор: instagram.com/meganfox Актриса Меган Фокс радует поклонников откровенным контентом

Американская актриса Дженнифер Лопес рассталась с женихом Алексом Родригесом. Но через это она не слишком расстроилась, ведь почти сразу отправилась в отпуск с бывшим бойфрендом - актером Беном Аффлеком.

Автор: instagram.com/jlo Американская певица и актриса Дженнифер Лопес постится пикантные фото

Певица Алина Гросу только летом 2019 года вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Для молодоженов устроили роскошную свадьбу в старинном дворце в пригороде Вероны. Однако в сентябре прошлого года артистка опубликовала новость о разрыве с мужем. Неудачный брак не лишил звезду оптимизма. Гросу стала еще активнее вести блог в Instagram и публиковать смелые фото.

Автор: instagram.com/alina_grosu Алина Гросу после развода начала активно вести блог в Instagram

Бывшая жена экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Анна также не теряла времени после развода. Она приняла участие в реалити-шоу "Холостяк-11" и стала его победительницей. Анна Богдан в отношениях с главным героем шоу Михаилом Заливако.

Автор: instagram.com/hannastorozhuk После развода Анна Богдан приняла участие и победила в романтическом шоу «Холостяк-11»

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Новость, что Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака, стала сенсацией. Развод обещает стать самым дорогим в истории. Один из самых богатых людей планеты и соучредитель Microsoft, который стал филантропом, и его жена накопили состояние в $130 млрд. Это поставило пару в пятерку самых богатых в мире. Gazeta.ua собрала 11 разводов, в которых бывшие жены получили самые щедрые отступные.