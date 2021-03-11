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четверг, 11 марта 2021 10:38

""Зарабатываю себе на помады"". Жена Остапчука поделилась распределением финансов в их паре
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Жена ведущего Владимира Остапчука Кристина рассказала, как в их семье распределяются финансы. Юрист отметила, что она не из тех, кто удерживает мужчин и позволяет удерживать себя. Также женщина не относит себя к тем, кто разделяет доход на приобретение жилья или отдых.

Об этом жена Остапчук рассказала в InstaStories.

"Всегда считала, что основные обязательства по обеспечению должен взять на себя мужчина. А я зарабатываю себе на помады и ему на хорошие подарки. Также покупаю продукты и заправляю машину сама. Чем не вклад в общий бюджет? Содержать мужа - это совсем не мое. Но кому-то же так подходит, кто-то и квартиру снимает 50 на 50, каждому свое. Я не осуждаю", - отметила она.

Также юрист подчеркнула, что никогда не будет экономить на здоровье.

Жена Остапчука рассказала о финансовых обязанности в их паре
Фото: instagram.com/kristygor
Жена Остапчука рассказала о финансовых обязанности в их паре
Жена Остапчука рассказала о финансовых обязанности в их паре
Жена Остапчука рассказала о финансовых обязанности в их паре
Жена Остапчука рассказала о финансовых обязанности в их паре

"Если будет стоять выбор между путешествием и сумкой, выберу путешествие. А потом сумку", - добавила она.

Когда в их семье родится сын, Кристина будет воспитывать в нем "джентльменские повадки" и учить дарить цветы и подарки девушкам.

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"Терпеть не могу жадных мужчин. И мой сын таким не будет", - отметила она.

Украинский шоумен Владимир Остапчук отдыхал с женой Кристиной на Мальдивах. И поделился пикантным кадром с отдыха, где позировал полностью голый на террасе виллы на фоне Индийского океана. Интимное место любимая звезды прикрыла киви.

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