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среда, 10 февраля 2021 08:17

Остапчук голышом позировал на фоне Индийского океана

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Украинский шоумен Владимир Остапчук отдыхает с женой Кристиной на Мальдивах.

И поделился пикантным кадром с отдыха, где позировал полностью голый на террасе виллы на фоне Индийского океана. Интимное место любимая звезды прикрыла киви.

"А какой ты фрукт?", - подписал фото в Instagram.

Автор: instagram.com/vova_ostapchuk
  Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился пикантным кадром с отдыха, где позировал полностью голый
Украинский шоумен Владимир Остапчук поделился пикантным кадром с отдыха, где позировал полностью голый

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Мысли пользователей сети разделились. Часть поклонников хвалят шоумена, а часть - выразили свое возмущение.

"Фото - огонь! Молодцы", "Стало жарко", "Немного откровенно, как для публичного лица", "Жесть, для чего такое фото?", - пишут в комментариях.

Ранее Владимир Остапчук озадачил сеть необычным выбором нарядов. Он опубликовал видео, в котором надел серебристое мини-платье и держал в руках женские туфли. Оказалось, что ведущий выбирал наряд для нового телешоу "Маска".

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