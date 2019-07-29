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Запретили здороваться и спрашивать о сыне: соседей Меган Маркл и принца Гарри возмутили жесткие правила королевской семьи

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Запретили здороваться и спрашивать о сыне: соседей Меган Маркл и принца Гарри возмутили жесткие правила королевской семьи
Соседей Меган Маркл и принца Гарри возмутили новые правилами поведения с герцогами. Фото: @simplymeghanmarkle

Соседям принца Гарри и Меган Маркл выдали инструкцию с правилами поведения с королевской парой.

Дворцовые чиновники составили перечень правил, сообщило издание The Sun.

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1. Не подходить и не заводить разговор, если вы увидели герцогов на улице.

2. Говорить только "Доброе утро" или подобные вежливые фразы общего значения, если они сами к вам обратились.

3. Не прикасаться к королевским собакам, даже если они сами к вам подбежали.

4. Не предлагать выгуливать собак.

5. Не обращаться с просьбами посмотреть на малыша Арчи.

6. Не предлагать свои услуги няни для Арчи.

7. Не оставлять в почтовом ящике Фрогмор-коттеджа никаких посланий или предметов.

Соседями герцогов Сассекских являются около 400 человек, кроме того, все они так или иначе работают на членов королевской семьи. Например, ближайшая помощница Елизаветы II Анджела Келли, бывшая няня принца Чарльза Мейбел Андерсон и другие. Все они прекрасно знают правила этикета и особенно то, как следует вести себя с королевой и ее родственниками.

"Это просто из ряда вон. Мы никогда не слышали ни о чем подобном. Все мы знаем, как вести себя с монархами, ведь мы работаем на них", - возмущались соседи.

Герцогиня Сассекском Меган Маркл разработала обложку для сентябрьского номера глянцевого журнала British Vogue.

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