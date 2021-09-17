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пятница, 17 сентября 2021 15:33

Занялся сексом с футболистом и показал свои "роды": эпатажный Lil Nas X выпустил дебютный альбом
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Lil Nas X выпустил дебютный альбом Montero.
Фото: @lilnasx
Lil Nas X выпустил дебютный альбом Montero.
Lil Nas X выпустил дебютный альбом Montero.

Американский рэпер 22-летний Lil Nas X, настоящее имя Монтеро Ламар Хилл, выпустил дебютный альбом Montero. Продюсером стал рэпер Канье Уэст.

Выход альбома исполнитель анонсировал роликом своих "родов", которые появились на YouTube.

Также Lil Nas X шокировал сеть провокационной съемкой в ​​образе беременного.

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У рэпера вышел скандальный клип на песню That`s What I Want. В кадрах видео Lil Nas X в образе футболиста, который занимается сексом с другим футболистом. В клипе рэпер в свадебном платье стоит у алтаря.

В провокационный альбом исполнителя вошли 15 песен. Он сделал дуэты с Элтоном Джоном, Майли Сайрус, Doja Cat и Megan Thee Stallion.

Американский рэп-исполнитель 22-летний Монтеро Ламар Хилл, сценическое имя Lil Nas X, опубликовал необычные снимки. Он принял участие в фотосессии для глянца People. На фотографиях позировал с "беременным" животом. Так музыкант анонсировал дебютный альбом Montero. Он называет его "своим первенцем" и сравнивает процесс создания и выпуска с беременностью.

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Дата
17
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