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понедельник, 17 августа 2020 16:48

"Заграй ми, цигане старий" - Navka выпустила новый клип

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&quot;Заграй ми, цигане старий&quot; - Navka выпустила новый клип
Мир увидит песню "Заграй ми, цигане старий" по-новому. Фото: предоставлено пиар-агентом артистки

Певица Navka продолжает удивлять поклонников, снимая клипы из серии "Украина в песнях". На этот раз выбор пал на очень необычную и старинную песню - "Заграй ми, цигане старий".

"С этой песней я познакомилась еще студенткой, когда на лекциях в университете мы изучали фольклор. Это единственная песня из моего проекта, которая была взята из книг. Песню нашла не я, а в свое время буковинский фольклорист Сидор Воробкевич. Мне кажется, что мы очень похожи между собой: Сидор был поэтом и композитором, но он также собирал и обрабатывал фольклор, а на некоторые песни делал свои интерпретации и хоровые партитуры, добавляя в то время современное звучание. Эта песня была найдена на Буковине," - поделилась Navka.

Авторство песни "Заграй ми, цигане старий" часто приписывают разным людям. Например, в Украине по некоторой информации автором является Сидор Воробкевич. Он путешествовал землями Буковины, часть которых принадлежала Румынском королевстве. Иначе трактовкой автором оригинальной версии "Să-mi cânţi cobzar bătrân" является румынский поэт - Джордж Кошбук. И как утверждают румынские источники, Сидор Воробкевич перевел произведение на украинском.

Композиция была обработана почти 150 лет назад. А сегодня мир увидит ее по-новому. Идея клипа заключается в жизнеутверждающей позиции: сколько бы тебе ни было лет, жизнь продолжается и впереди много интересного.

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"Этот клип мы снимали в Киеве, и очень много времени ушло именно на гримирования. Перевоплощение в старую женщину - это тяжелый и кропотливый процесс. Час наших стараний была напрасной, ведь для моего типа кожи не подошел средство, и должен был сделать из меня бабушку. Но после нескольких попыток, я посмотрела в зеркало и сказала: "Теперь красиво! Хотела бы я быть такой бабушкой," - добавила певица.

17 августа, певец Андрей Кузьменко, более известный как Кузьма, отмечал бы 52-летие. Но не суждено: в феврале 2015 года фронтмен группы "Скрябин" погиб в трагическом ДТП.

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