"Зачем снимок фотошопить?" - фанаты заподозрили Лободу в использовании фотошопа

Фото: @lobodaofficial

Певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на отдыхе.

Серию снимков в купальнике звезда опубликовала в Instagram.

Лобода позировала у бассейна в разноцветном купальнике и солнцезащитных очках.

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"Отдыхать целый день, работать всю ночь", - подписала публикацию звезда.

Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры знаменитости и начали обсуждать тело Лободы.

"Идеальная фигура", "Лето становится лучше с вашими фото", "Почему вы такая совершенная?", "Такая красавица", "Роскошная женщина", "Зачем так фото фотошопить?" - пишут они.

Недавно певица Светлана Лобода показала подписчикам, как она отдыхала в Турции на яхте.