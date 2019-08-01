"Зачем снимок фотошопить?" - фанаты заподозрили Лободу в использовании фотошопа

Певица Светлана Лобода похвасталась стройной фигурой на отдыхе.
Серию снимков в купальнике звезда опубликовала в Instagram.
Лобода позировала у бассейна в разноцветном купальнике и солнцезащитных очках.
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"Отдыхать целый день, работать всю ночь", - подписала публикацию звезда.
Поклонники пришли в восторг от стройной фигуры знаменитости и начали обсуждать тело Лободы.
"Идеальная фигура", "Лето становится лучше с вашими фото", "Почему вы такая совершенная?", "Такая красавица", "Роскошная женщина", "Зачем так фото фотошопить?" - пишут они.
Недавно певица Светлана Лобода показала подписчикам, как она отдыхала в Турции на яхте.
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