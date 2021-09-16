Забыли о годовщине: Екатерина Кухар поделилась рецептом счастливых отношений

Фото: предоставила Екатерина Кухар

Прима-балерина и руководитель государственного хореографического колледжа в социальных сетях поделилась секретом семейной жизни и призналась, что они с мужем в работе и творчестве, среди бесконечных спектаклей совершенно забыли о годовщине свадьбы.

"Зашла опубликовать напоминание, что 17 сентября мы ждём вас на балете "Жизель", и попалось мне на глаза "воспоминание". Два года назад в этот день у нас был свадебный эфир танцев. Соответственно, вчера мы с мужем расписались… и успешно забыли о значимой дате в суматошных днях", - написала Екатерина Кухар.

Она рассказала, что ценит в их отношениях и что является сильной стороной их взаимоотношений. И это далеко не самое романтичное, а оказывается обыденные вещи семейной жизни любой пары.

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Екатерина Кухар: "Насколько ты готов жертвовать своими эгоистичными принципами, а я своими. Вот, например, ты лежишь уже в постели, твоё тело настроилось на отдых, а нужно встать, выключить свет или приготовить чай. После спектакля это тяжело сделать, хочется лежать и не двигаться. Но ты встаешь и делаешь. Это не должен делать всё время один человек. Такие мелочи самые показательные".

На ее признание Александр Стоянов ответил: "Я буду готовить тебе чай даже тогда, когда мои руки не смогут держать чашку так же крепко, как сейчас! Люблю".

Прима-балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала о зарплате. Она отметила, что в семье больше зарабатывает муж, артист балета Александр Стоянов.