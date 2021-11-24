Забрала вещи: Slavia показала квартиру, в которой жила с Dzidzio 10 лет

Певица и экс-жена музыканта Dzidzio Slavia собрала вещи из квартиры, где бывшие супруги прожили 10 лет. Она пришла попрощаться с жильем в Новояворовске Львовской области.

Экс-возлюбленные продают жилье. Кадрами из квартиры исполнительница поделилась в InstaStories. Рассказала, что ей и Михаилу Хоме - настоящее имя певца - нравились яркие цвета. Так что бывшая пара решила сделать комнаты в разных оттенках. Но Slavia отметила, что новое жилье сделала в пастельных тонах.

"Сколько всего здесь произошло. Столько воспоминаний. Мы переехали в пустой дом и радовались, как дети, каждой мелочи. В такие моменты понимаешь - ничто не вечно", - вспомнила звезда.

Она рассказала, что чистота - это ее конек. Тратила много времени на уборку, поэтому в доме вещи как новые. Певица добавила, что скоро здесь будут жить другие хозяева.

Фото: instagram.com/slavia_official

"Представляю себе этих счастливчиков", - поделилась она.

Также Slavia упомянула о том, как хранила продукты в ванной комнате. Экс-пара делала так, пока не было холодильника, который впоследствии подарила мать певицы.

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"Покупала небольшую пачку масла, чтобы не испортилось. Если у тебя есть холодильник - у тебя есть еще одна возможность поблагодарить", - рассказала певица.

Артист Михаил Хома, известный как Dzidzio, откровенно прокомментировал развод с певицей Slavia. Он признался, что являлся инициатором разрыва. Музыкант рассказал, что сделал это, потому что они с Ярославой Хомой - настоящее имя исполнительницы - разные.