Dzidzio признался, изменял ли экс-жене: "Слава об этом знала"

Артист Михаил Хома, известный как Dzidzio, откровенно прокомментировал развод с певицей Slavia.
Он признался, что являлся инициатором разрыва отношений. Музыкант рассказал в программе "Зірковий шлях", что сделал это, потому что они с Ярославой Хомой - настоящее имя исполнительницы - разные.
В том, что развелся, певец мог признаться и раньше. Но боялся осуждения других.
"Я знал, что у меня так будет. Я мог это сделать поскорее, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так, хорошая девушка, а он ее бросает, что не так?", – поделился Хома.
Мужчина пояснил, что экс-супруги жили по-разному и мучили друг друга.
Кроме того, певец ответил на упреки бывшей об изменах с его стороны. Слава намекала, что у него был роман с исполнительницей Ольгой Цибульской.
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"Я промолчал этот весь момент. Даже не понимал, что мне делать. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было, и Слава это прекрасно знала", – заверил мужчина.
Музыкант Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, отказывался раскручивать бывшую жену Ярославу Притулу, строящую сольную карьеру под сценическим именем Slavia. Певец настаивал на том, что каждый должен развивать себя как певца самостоятельно.
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