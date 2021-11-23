Dzidzio признался, изменял ли экс-жене: "Слава об этом знала"

Артист Михаил Хома, известный как Dzidzio, откровенно прокомментировал развод с певицей Slavia.

Он признался, что являлся инициатором разрыва отношений. Музыкант рассказал в программе "Зірковий шлях", что сделал это, потому что они с Ярославой Хомой - настоящее имя исполнительницы - разные.

"Больше всего мне прилетело, что я был первым, кто развязал этот мешок. Надо быть честным с собой. Женился треугольник на квадрате, и они себе двое придумали идеально круглую дверь домой. Как? Кто неправ, кто прав? Не заходит ни квадрат, ни треугольник в ту дверь домой", - сказал лидер группы Dzidzio.

В том, что развелся, певец мог признаться и раньше. Но боялся осуждения других.

"Я знал, что у меня так будет. Я мог это сделать поскорее, но боялся, какая реакция будет у людей. Как так, хорошая девушка, а он ее бросает, что не так?", – поделился Хома.

Фото: instagram.com/slavia_official

Мужчина пояснил, что экс-супруги жили по-разному и мучили друг друга.

"А то, что дома понимания нет, а то, что я ложусь спать, Слава еще что-то делает. Я встаю, а Слава еще спит. Надо было взять ответственность и сказать: "Стоп. Так больше не будет. Слава, я хочу быть счастливым и хочу видеть тебя счастливой". Поэтому, набравшись смелости, заявил, что мы расстаемся. И сейчас думаю, что это был самый правильный момент в моей жизни", - добавил знаменитость.

Кроме того, певец ответил на упреки бывшей об изменах с его стороны. Слава намекала, что у него был роман с исполнительницей Ольгой Цибульской.

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"Я промолчал этот весь момент. Даже не понимал, что мне делать. Я ничего не делал, у меня с Ольгой никогда ничего не было, и Слава это прекрасно знала", – заверил мужчина.

Музыкант Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, отказывался раскручивать бывшую жену Ярославу Притулу, строящую сольную карьеру под сценическим именем Slavia. Певец настаивал на том, что каждый должен развивать себя как певца самостоятельно.