Dzidzio объяснил, почему не захотел раскручивать бывшую супругу-певицу

Музыкант Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, отказывался раскручивать бывшую жену Ярославу Притулу, строящую сольную карьеру под сценическим именем Slavia.
Певец настаивал на том, что каждый должен развивать себя как певца самостоятельно. Этим поделился за кулисами шоу "Маска".
"Мне шоу-бизнеса хватает. Есть случаи, когда отношения строятся по принципу "шоу-бизнес к шоу-бизнесу". Но это происходит, когда оба в паре сами себя создали в шоу-бизнесе. Тогда они могут быть вместе, потому что знают цену усилиям. А когда один себя создал, а другой говорит: "Теперь ты и меня сотвори" - это не работает", - сказал он.
Лидер группы Dzidzio повторял постоянно экс-возлюбленной, что каждый должен пройти свой путь к успеху.
"Я говорил Ярославе, что она должна сама понять, какие песни будет петь и что для нее органично. Она же считала, что мои замечания были слишком острыми. А когда мать говорит ребенку не есть конфеты - это значит, что она его не любит? Напротив", - объяснил артист.
По словам Хомы, он хотел уберечь Притулу от ошибок, как "маленького ребенка".
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"С другой стороны, без тех ошибок она не поймет, как правильно. Но сейчас у нее хороший период для того, чтобы развиваться самостоятельно. И это гораздо лучше, чем если бы я помогал подсказками", - рассказал звезда.
Исполнитель 37-летний Михаил Хома Dzidzio назвал причины развода с певицей Slavia. Артист отметил, что главное в отношениях - быть честным с собой.
Пара провела вместе 20 лет, семь из которых в браке. Этой весной объявили о разводе.
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