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пятница, 12 ноября 2021 12:58

Dzidzio объяснил, почему не захотел раскручивать бывшую супругу-певицу

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Музыкант Dzidzio, настоящее имя Михаил Хома, отказывался раскручивать бывшую жену Ярославу Притулу, строящую сольную карьеру под сценическим именем Slavia.

Автор: instagram.com/dzidzio
  Артист Dzidzio отказался раскручивать бывшую жену-певицу
Артист Dzidzio отказался раскручивать бывшую жену-певицу

Певец настаивал на том, что каждый должен развивать себя как певца самостоятельно. Этим поделился за кулисами шоу "Маска".

"Мне шоу-бизнеса хватает. Есть случаи, когда отношения строятся по принципу "шоу-бизнес к шоу-бизнесу". Но это происходит, когда оба в паре сами себя создали в шоу-бизнесе. Тогда они могут быть вместе, потому что знают цену усилиям. А когда один себя создал, а другой говорит: "Теперь ты и меня сотвори" - это не работает", - сказал он.

Лидер группы Dzidzio повторял постоянно экс-возлюбленной, что каждый должен пройти свой путь к успеху.

"Я говорил Ярославе, что она должна сама понять, какие песни будет петь и что для нее органично. Она же считала, что мои замечания были слишком острыми. А когда мать говорит ребенку не есть конфеты - это значит, что она его не любит? Напротив", - объяснил артист.

Автор: instagram.com/slavia_official
  Пара была вместе 20 лет, семь из которых в браке. Этой весной объявили о разводе
Пара была вместе 20 лет, семь из которых в браке. Этой весной объявили о разводе

По словам Хомы, он хотел уберечь Притулу от ошибок, как "маленького ребенка".

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"С другой стороны, без тех ошибок она не поймет, как правильно. Но сейчас у нее хороший период для того, чтобы развиваться самостоятельно. И это гораздо лучше, чем если бы я помогал подсказками", - рассказал звезда.

Исполнитель 37-летний Михаил Хома Dzidzio назвал причины развода с певицей Slavia. Артист отметил, что главное в отношениях - быть честным с собой.

Пара провела вместе 20 лет, семь из которых в браке. Этой весной объявили о разводе.

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