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пятница, 10 декабря 2021 19:34

"За границей проще" - Мейхер объяснила, почему не отдыхает на украинских курортах

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&quot;За границей проще&quot; - Мейхер объяснила, почему не отдыхает на украинских курортах
Надежда Мейхер призналась, почему не отдыхает в Украине. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Артистка Надежда Мейхер призналась, что давно не проводила отпуск в Украине. Этим летом звезда вместе с детьми отдыхала у матери Галины Грановской. Она десятки лет назад уехала в Италию на заработки, а потом решила остаться жить.

В последний раз актриса отдыхала в Карпатах почти 10 лет назад. Почему певица выбирает заграничный отдых, рассказала во время съемок шоу "Кто сверху" на "Новом канале".

"Не люблю отдыхать в постсоветском пространстве, потому что там меня все знают. Не то, чтобы это смущало. В повседневной жизни нормально отношусь к этому, но когда у меня отдых, не хочется, чтобы подходили и просили сфотографироваться", - пояснила звезда.

По словам Мейхер, для нее "за границей гораздо проще".

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"Там тоже, конечно, есть люди из постсоветского пространства, которые меня узнают, но их гораздо меньше", - добавила она.

Украинская певица 39-летняя Надежда Мейхер порадовала подписчиков эффектными снимками с фотосессии на природе. На кадрах певица предстала в корсете, который подчеркнул пышную грудь. Образ дополнил синий костюм в клетку.

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Дата
10
декабря

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