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понедельник, 27 сентября 2021 15:34

Мейхер поразила глубокими размышлениями под фото пышного бюста
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Надежда Мейхер поразила глубокими размышлениями под публикацией.
Фото: @nadyameiher
Надежда Мейхер поразила глубокими размышлениями под публикацией.
Надежда Мейхер поразила глубокими размышлениями под публикацией.
Надежда Мейхер поразила глубокими размышлениями под публикацией.
Надежда Мейхер поразила глубокими размышлениями под публикацией.

Украинская певица 39-летняя Надежда Мейхер порадовала подписчиков эффектными снимками с фотосессии на природе.

Фотографии в Instagram звезда подписала глубокими размышлениями.

На кадрах певица предстала в корсете, который подчеркнул пышную грудь. Образ дополнил синий костюм в клетку.

Мейхер написала о свободе от оценок других людей. По мнению звезды, падение представляет собой мост между внутренним кризисом и реальными изменениями как внутри, так и снаружи.

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"Любой выход на другой уровень личности предполагает боль. И как раз во время того самого падения - все это проверка в силе духа, в умении отвечать за принятые решения, в ответственности и умении быть наблюдателем, который ожидает, себя внутри и в социуме", - подписала эффектные фото Мейхер.

Артистка Надежда Мейхер снялась в обольстительной фотосессии. В заметке под фото звезда поделилась мыслями о будущем.

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