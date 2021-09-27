Мейхер поразила глубокими размышлениями под фото пышного бюста

Фото: @nadyameiher

Украинская певица 39-летняя Надежда Мейхер порадовала подписчиков эффектными снимками с фотосессии на природе.

Фотографии в Instagram звезда подписала глубокими размышлениями.

На кадрах певица предстала в корсете, который подчеркнул пышную грудь. Образ дополнил синий костюм в клетку.

Мейхер написала о свободе от оценок других людей. По мнению звезды, падение представляет собой мост между внутренним кризисом и реальными изменениями как внутри, так и снаружи.

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"Любой выход на другой уровень личности предполагает боль. И как раз во время того самого падения - все это проверка в силе духа, в умении отвечать за принятые решения, в ответственности и умении быть наблюдателем, который ожидает, себя внутри и в социуме", - подписала эффектные фото Мейхер.

Артистка Надежда Мейхер снялась в обольстительной фотосессии. В заметке под фото звезда поделилась мыслями о будущем.