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пятница, 11 июня 2021 00:25

За что телеведущая извинилась перед Екатериной Кухар в день рождения ее звездного мужа
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Фото: предоставила Екатерина Кухар

За что телеведущая Мария Мельник извинялась перед Екатериной Кухар в день Рождения Александра Стоянова?
Екатерина Кухар испекла на День Рождения Александру Стоянову необычный пирог, а коллеги подарили мешок семечек.

10 июня, мировая звезда балета, продюсер и двигатель украинского балета Александр Стоянов отпраздновал свой 34-й День рождения.

Утро началось с приключений. По дороге на съемку возле дома его остановила полиция и поздравила с днем рождения. А уже через 30 минут в программе "Ранок з Україною" на канале Украина его оригинально поздравили ведущие Мария Мельник и Григорий Герман, подарив необычные подарки.

Григорий зная, что Александр очень любит шоколад, презентовал ему букет из шоколадных конфет, а Мария, заранее извинившись перед примой-балериной Екатериной Кухар, – мешок семечек. Дело в том, что по мнению Екатерины, у ее супруга немного недостатков – быстрая езда и, о ужас, любовь есть семечки, что приводит Екатерину в бешенство, вызывая множество споров.

Сама Екатерина удивила супруга и приготовила вместе с дочкой Настенькой свой фирменный марокканский пирог с кедровыми орешками. Александр в студии задул свечи, во время чего вся сахарная пудра осталась на лице у телеведущей Марии, - значит, желание именинника теперь точно сбудется.

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Пара любит удивлять друг друга. В январе Александр сделал незабываемый сюрприз-вечеринку для своей жены на ее день рождения. Сама Катя была приятно удивлена, она думала, что Александр пригласил ее на романтический ужин. Зайдя в зал ресторана и увидев огромное количество своих друзей и родных, от неожиданности она закрыла лицо руками.

Автор: Валерия Радзиевская
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