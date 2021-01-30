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суббота, 30 января 2021 06:41

Торт с лебединым пером и песенный батл: звезды устроили вечеринку в честь Екатерины Кухар
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Фото: предоставила Екатерина Кухар

Мировая звезда балета Александр Стоянов сделал незабываемый сюрприз-вечеринку для своей жены – Екатерины Кухар в честь прошедшего накануне дня рождения примы-балерины.

Сама Катя была приятно удивлена, ведь думала, что Александр пригласил ее на романтический ужин. Зайдя в зал ресторана, от неожиданности, она закрыла руками лицо, увидев огромное количество своих друзей и родных.

Поток желающих поделиться теплыми пожеланиями и сфотографироваться с виновницей торжества не иссякал больше часа. Друзья именинницы веселились от души, Остапчук и Полякова устроили между собой настоящий баттл во время интерактивного розыгрыша на тему "кто лучше знает Екатерину Кухар". Победу в нем одержала Оля. Поздравительную песню для именинницы спели Наталия Могилевская и Ольга Полякова.

За атмосферу вечера отвечали ведущий Роман Мищеряков и певец Марко Квитка. В конце вечера всех угощали тортом на основе экзотического фрукта манго и нежнейшего сыра маскарпоне – это любимое вкусовое сочетание Екатерины Кухар. Десерт был украшен словно перьями, поскольку кондитер вдохновился white swan.

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В этот вечер среди гостей можно было увидеть Лилию Подкопаеву, Валерию Гузему, Ольгу Полякову, Наталию Могилевскую, Сергея Пермана, Владимира Остапчука с Кристиной Горняк, Сергея Мельника, Сержа Смолина, Елизавету Юрушеву и Александра Скичко, Алексея Прищепу, Полину Неню, Михаила Липакова, Наталию Холоденко и многих других.

Екатерина Кухар встретила свою 39-летие 18 января на Мальдивах постом в Инстаграм: "Сегодня в мой День Рождения я проснулась от шума океана и щебета тропических птиц ... И тут в голову пришла одна веселая штука: у каждой женщины есть несколько этапов возраста 1. Она нервирует отца ... (это мы уже проходили) 2. Достает мужа ... (с этим я справляюсь идеально) 3. Ну и я плавно приближаюсь к третьему периоду: раздражать зятя и невестку ... Но меня это не пугает, потому что я живу интересную, счастливую, полную ярких эмоций и впечатлений жизнь и вдыхаю ее аромат всеми фибрами! Может в ней и есть сложности, головоломки и стрессы, но она моя! В этот свой день я хочу поблагодарить вас всех, что Вы со мной!", - сказала Екатерина.

Автор: Валерия Радзиевская
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