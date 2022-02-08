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"Взяли тайм-аут" - Наталья Карпа откровенно рассказала о кризисе в браке
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Певица Наталья Карпа затронула тему личной жизни с мужем Евгением Тереховым.

Женщина до сих пор состоит в браке с ним, однако живут порознь. Об этом артистка рассказала в интервью "Больные темы".

Исполнительница поделилась, что кризис в семье наступил еще в первые два года супружеской жизни. Ведь до признания они встречались всего полтора месяца, а затем были в предсвадебных хлопотах. По ее словам, она думала, что разведутся, потому что чувствовала, насколько они разные.

Наталья Карпа рассказала о кризисе в отношениях с мужем
Фото: instagram.com/natalkakarpa
Супруги не живут вместе
кризис в семье впервые наступил еще в первые два года супружеской жизни
Карпа убеждена, что совершила ошибку в том, что взялась за воспитание дочери сама
"Надо, когда рождается ребенок, мужчину активно включать во весь процесс", – убеждена женщина

Но тогда инициативу в руки взяли как Карпа, так и Терехов. Они даже писали на салфетке друг перед другом вещи, которые не нравятся в отношениях, чтобы с этим можно было что-нибудь сделать. Впоследствии все наладилось. Но проблемы возникли снова, когда у пары родилась дочь Злата в декабре 2019 года.

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"У нас началось, когда появился ребенок", - констатирует женщина. Они поняли, какая это большая ответственность и как все изменилось в их жизни.

"Для меня это очень долгожданный ребенок. Я понимаю почему мое поведение такое, почему я на 100 процентов за малышом. Хотя себя ловила на мысли, что есть еще мужчина, с которым надо пойти на кофе, позавтракать, иметь интим. Конечно, когда завтраков, например, раньше было 10, то с ребенком их один-два в месяц", - добавила певица.

В то же время Карпа убеждена, что совершила ошибку, что взялась за воспитание дочери сама. Ведь когда она ушла в декрет, деньги в семье зарабатывал только Евгений. Поэтому она делала все, чтобы мужчина высыпался ночью, был в хорошем настроении и состоянии, пока она заботилась о ребенке дома. "Когда рождается ребенок, мужчину надо активно включать в процесс", - убеждена женщина. Хотя добавляет, что Терехов отличный отец.

Исполнительница говорит, что общается с мужем.

"Я из тех женщин, если "уже села в эту телегу", то будет до последнего бороться за семью, за свою крепость. У меня сейчас этап перерождения. Много было моментов, когда блеск в глазах погас, а сейчас я снова его нашла", - рассказала Наталья Карпа.

Сейчас пара живет порознь, но ежедневно по нескольку раз контактирует по поводу дочери или других вопросов. Пока они пытаются выяснить, какую ценность друг для друга несут и что стоит в их отношениях переосмыслить:

"Мы с ним решили, что по личным моментам возьмем тайм-аут и не будем говорить сейчас о нас. Нам нужно что-то переосмыслить, пережить".

Певица и ведущая 40-летняя Наталья Карпа не скрывала от поклонников, что во время беременности сильно поправилась. Звезда родила дочь Злату два года назад. Но исполнительница решила рассказать историю похудения, чтобы предостеречь. Карпа впервые поделилась деталями в Instagram. И опубликовала фотографии, на которых позирует в розовом бикини. По словам артистки, она давно должна была рассказать о том, как сбросила вес. Фанаты в сети постоянно ее спрашивают о похудении.

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Дата
08
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