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вторник, 01 октября 2019 16:51

Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
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Сьюзи Кортес признали обладательницей самых красивых ягодиц 2019-го.
Фото: @suzycortezoficial
Сьюзи Кортес признали обладательницей самых красивых ягодиц 2019-го.
Сьюзи Кортес признали обладательницей самых красивых ягодиц 2019-го.
Сьюзи Кортес признали обладательницей самых красивых ягодиц 2019-го.
Сьюзи Кортес признали обладательницей самых красивых ягодиц 2019-го.

30 сентября в Мехико на национальном конкурсе красоты "Miss BumBum 2019" выбрали обладательницу самых красивых ягодиц мира. Ею стала бразильская модель Playboy 29-летняя Сьюзи Кортес.

Подробности появились на официальной странице конкурса в Instagram.

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Второе место заняла француженка Лаура Суза. Третья ступенька досталась Джессике Лопес из Великобритании

24-летняя Маргарита Паша из Харькова 12 сентября победила в конкурсе "Мисс Украина 2019". Получила 400 тыс. грн. и право представлять страну на международном конкурсе "Мисс Мира", который проведут в декабре в Лондоне.

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