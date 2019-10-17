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Выбрали лучшую порноактрису по версии Pornhub - откровенные фото
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23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе
Фото: Фото з Instagram
23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе
23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе
23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе
23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе

Самой популярной порноактрисой по версии премии Pornhub Awards 2019 назвали 23-летнюю американку Лану Роудс.

Родилась в 1996 году в штате Иллинойс в семье фермера. С детства интересовалась футболом и 8 лет занималась спортивной гимнастикой, была Чирлидеры.

На началу 2016 году 19-летняя Лана Роудс впервые снялась для сайта FTV Girls. Это был ее дебит в порноиндустрии. А уже в конце лета американский журнал Penthouse назвал ее "Кис месяца" и пригласил на фотосессию. Лана также снялась для сайта Playboy Plus.

Автор: Фото з Instagram
  23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе
23-летней американке Лане Роудс вручили премию Pornhub Awards 2019 как лучшей порноактрисе

Через год, в октябре 2017 Роудс появилась на обложке журнала Hustler. А в января 2018 года журнал Fortune включил Лану в список "Грязная дюжина: Лучшие порнозвезды".

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По состоянию на октябрь 2018 Роудс снялась в 200 порнофильмах. Получила огромную популярность в порноиндустрии и получила много наград и премий.

Осенью 2019 Лана снова снялась для обложки и разворота Hustler.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ошеломила сеть снимком без бюстгальтера. Фотографию звезда опубликовала в Instagram.

Обозреватель
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