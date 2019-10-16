Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ошеломила сеть снимком без бюстгальтера.

Фотографию звезда опубликовала в Instagram.

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Перед камерой звезда позировала топлесс. Интимные места телеведущая прикрывала руками.

Автор: @mashaefrosinina Маша Ефросинина полуголая позировала перед камерой.

Образ дополняли черные брюки, аксессуары и натуральный макияж.

Сторонники в момент отреагировали на новое фото Ефросининой.

"Боже мой, ты роскошная," "такая энергетика на фото", "очень женственно и красиво", "богиня", "словно кадр из фильма".

Недавно ведущая и блоггер Маша Ефросинина ошеломила поклонников новостью о том, что стала жертвой насилия.