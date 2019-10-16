Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ошеломила сеть снимком без бюстгальтера.
Фотографию звезда опубликовала в Instagram.
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Перед камерой звезда позировала топлесс. Интимные места телеведущая прикрывала руками.
Образ дополняли черные брюки, аксессуары и натуральный макияж.
Сторонники в момент отреагировали на новое фото Ефросининой.
"Боже мой, ты роскошная," "такая энергетика на фото", "очень женственно и красиво", "богиня", "словно кадр из фильма".
Недавно ведущая и блоггер Маша Ефросинина ошеломила поклонников новостью о том, что стала жертвой насилия.
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