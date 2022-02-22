"Вы можете выбирать" - солист "Антитіл" пошагово рассказал, как вступить в ряды теробороны

Тополя пошагово рассказал, как вступить в ряды терробороны. Фото: instagram.com/tarastopolia

Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя, подписавший контракт на службу в силах территориальной обороны Вооруженных сил Украины, рассказал о первых шагах, которые необходимо предпринять, чтобы присоединиться к рядам ВСУ.

В проекте "Саме те ТрО" Тополя дает пошаговые советы, что делать, если вы изъявили желание подписать контракт с территориальной обороной.

"Есть несколько вариантов, как можно попасть в "ТрО". Самый первый - прийти в тот военкомат, где находится ваше дело. Второй вариант - вы можете выбрать интересующий вас батальон. Стоит только найти контактный телефон командира и прийти на собеседование. Но если вы проживаете не по месту регистрации, есть еще третий вариант - прийти в военкомат по месту фактического проживания", - отметил исполнитель.

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Для подписания контракта вам понадобятся документы:

1. Копия паспорта.

2. Копия идентификационного кода.

3. Заверенная копия учетной или послужной карты с ТЦК и СП (бывший военкомат).

4. Копия военно-учетного документа (военного билета, временного удостоверения военнообязанного, удостоверения о приписке).

После подачи документов проходит собеседование.

"Если у вас дома есть оружие или зарегистрированный охотничий карабин, вы можете использовать их во время учебы в подразделениях территориального общества", - отметил Тополя.

Также вы можете выбирать, в каком подразделении хотите проходить обучение.

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя впервые рассказал о свадьбе с певицей Alyosha. Супруги воспитывают троих детей: Романа, Марка и Марию. Пара сыграла свадьбу в 2013 году, когда их старшему сыну было 3 месяца. Они собрали самых родных и скромно отпраздновали в Киеве.