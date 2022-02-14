Тарас Тополя впервые поделился подробностями свадьбы с певицей Alyosha

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя впервые рассказал о свадьбе с певицей Alyosha. Супруги воспитывают троих детей: Романа, Марка и Марию.

Пара сыграла свадьбу в 2013 году, когда их старшему сыну было 3 месяца. Они собрали самых родных и скромно отпраздновали в Киеве, пишет 24tv.ua.

"Свадьба у нас была простая. Быстро расписались в загсе, а затем отправились в заведение на обед или ужин. Для нас празднование закончилось тем, что поехали кормить маленького Романа, который ждал дома", - вспомнил Тополя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Влюбляюсь в тебя каждый день" - Мендель впервые показала таинственного бойфренда

Фото: instagram.com/tarastopolia

Артистка Alyosha представила видеоработу на песню "Мое море". В клипе ей аккомпанирует муж Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла". Видео было опубликовано в YouTube. В сингле певица метафорически сравнивает глаза с морем. Саунд-продюсером выступил Максим Сиволап. Срежиссировал клип Ярослав Савчак. Творческая команда показала историю роста личности из девочки в женщину, которая на протяжении жизни стремилась к любви.