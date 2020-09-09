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среда, 09 сентября 2020 18:35

Вспомнила молодость: 51-летняя топ-модель примерила сексуальный образ с 1990-х
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Модель примерила образ с 1990-х
Фото: instagram.com/helenachristensen
Модель примерила образ с 1990-х
Модель примерила образ с 1990-х
Модель примерила образ с 1990-х
Модель примерила образ с 1990-х

Датский супермодель 51-летняя Хелена Кристенсен опубликовала обольстительные фото в Instagram.

На серии снимков звезда позирует в боди, которое носила в 1990-х. Фотографии были сделаны неподалеку от ее дома в горах Катскилл, штат Нью-Йорк. Фигура модели почти не изменилась, поэтому такой смелый образ захватил поклонников.

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"Один из моих любимых дизайнеров, Кристиан Лакруа, подарил мне это боди с моим портретом после того, как я надела его на одном из его показов. Мне тогда было чуть больше 20 лет. И я только что нашла его снова. Каким-то образом он пережил все эти годы, и я до сих пор считаю его суперкрутым ", - подписала фотографии модель.

Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret 26-летняя Девон Виндзор публикует соблазнительные фото с отдыха в Instagram. На снимках девушка позирует в серо-белом раздельном купальнике на пляже. Образ дополнила повязкой на голове в тон необычному бикини.

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