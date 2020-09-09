В несравненном купальнике: топ-модель поражает кадрами с пляжной фотосессии

Фото: instagram.com/devwindsor

Американская супер-модель и "ангел" Victoria's Secret 26-летняя Девон Виндзор публикует соблазнительные фото с отдыха в Instagram.

На снимках девушка позирует в серо-белом раздельном купальнике на пляже. Образ дополнила повязкой на голове в тон необычного бикини.

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Девон начала свою карьеру еще в подростковом возрасте. Однажды в Сент-Луисе, откуда девушка родом, к ней подошла фотограф Сьюзи Горман и предложила попробовать себя как модель. Так Девон подписала контракт с агентством в Лос-Анджелесе, затем - в Нью-Йорке. Девон снимается для различных брендов и участвует в модных показах.

Дизайнер купальников и модель родом из Италии 29-летняя Валентина Фрадеграда продолжает радовать поклонников откровенными фотографиями. Публикует фото в Instagram.