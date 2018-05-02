Вспоминаем Николая Яковченко: "Рожа, кормилица моя родная"

Николай Яковченко (3 мая 1990 11 сентября 1974) - одна из самых ярких фигур украинского театра и кино 1930-1970-х годов. Мы хорошо помним его по лентам "За двумя зайцами", "Королева бензоколонки", "Максим Перепелица", "Вий". Он сыграл на сцене более 200 ролей, в кино - 55. И среди них немало серьезных. А все хотели видеть только смешное.

Сегодня, в день его рождения, вспомним, каким был этот талантливый комик с печальной судьбой.

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Олег Вергелис, театральный критик:

Но ведь и впрямь первое, что возникает в памяти, — это мифы, анекдоты и небылицы, которые порождало в центре Киева 50—70-х само "явление" этого артиста. Его неповторимая неуклюжая, присущая комикам походка. Его глаза — глаза клоуна — острый, цепляющий, озорной взгляд с лукавством и спрятанной горечью.

Ну а теперь отмотаю пленку назад — и вспомню (в жанре повторения пройденного) хотя бы несколько из этих правдивых анекдотов…

Пожалуй, самая известная быль-небылица, связанная с Мыколой Федоровичем, — случай в морге. Однажды прямо на улице у него прихватило сердце. Актер упал без чувств. Его подхватила "скорая". И медики, вроде не обнаружив признаков жизни, тут же… транспортировали его к покойникам! Яковченко, к счастью, оказался живучим. Посреди ночи очнулся — а вокруг горы трупов. Он встал, как ни в чем не бывало, посреди "преисподней"… Рассадил некоторых мертвецов, вручив им карты в руки, будто собрался сыграть с ними в преферанс. Потом подошел к задремавшему санитару и вежливо спросил: "Є цигарка?" Санитар упал в обморок.

А вот еще одна история. В 60-м режиссер Виктор Иванов снимает фильм "За двома зайцями", пригласив на роль Сирка (отца Прони) Мыколу Яковченко. Режиссера предупреждали о "вредной привычке" комика. Но разве можно найти ему замену в колоритной украинской комедии? И вот уже практически вся съемочная группа строго следит за "обликоморале" артиста. Ни капли в рот! А в один прекрасный съемочный день он появляется на площадке и делится с коллегами рецептом волшебного обновления своего тембра. Мол, надо активно пить сырые яйца — и голос зазвенит, как колокольчик. И понеслось. Одно за другим... Яйце эдак на десятом, когда актер повалился, как сноп (пьяный в стельку), съемочная группа обнаружила: в яйцах вместо белка-желтка — спирт (введенный внутрь иезуитским способом при помощи иглы).

На съемках тех же "Зайцев" помолвку Прони и Голохвастова отметили бурным "взрывом" шампанского. Было несколько дублей. Лилось шампанское рекою. Николай Федорович признал, что это лучший съемочный день в его жизни — и широко раскрывал рот, впитывая "бьющую фонтаном" чудесную влагу. А когда шампанское на киностудии иссякло, один из режиссеров (Борис Шиленко) придумал хитроумный фокус — заменил шампанское мыльной пеной (организовав для этого специальное оборудование). Ни о чем не подозревающий артист раскрыл рот… Но в него струей полилось мыло! Яковченко оцепенел. Изменился в лице. И сказал, как припечатал: "Изобретатели чертовы! Да таких Кулибиных расстрелять мало!"

Еще одна мини-история, только печальная. Как известно, у Яковченко была любимая собачонка — помесь таксы и дворняги. Как у Раневской был свой Муля, так у Яковченко был свой Фанфан. Псина, удивительно преданная хозяину, обожаемая всем центром столицы. Поскольку это было действительно выдающееся зрелище в районе Крещатика: клоун Яковченко (в обуви на два размера больше) и Фанфан, покорно плетущийся за хозяином, который его отчитывал без конца: "Ух ти, алкоголік, знову нажерся?!" Дети окружали эту экзотическую пару толпами, висели на актере, как груши.

Однажды, когда актер заговорился возле театра с коллегами, а пес ненадолго отлучился, то попал этот верный друг в "собачью будку". Два живодера заарканили псину — и в машину! Вдруг крик возле театра: "Миколо Федоровичу, вашого Фанфана забрали!" И практически весь центр Киева стал свидетелем феллиниевско-чаплинского эпизода — старый больной человек (в тех-таки ботинках с загнутыми вверх носами) бежал за машиной, кричал, заходился в истерике. И каким-то образом все же сумел остановить похитителей. А потом уже всем театром пришлось освобождать верного Фанфана от захватчиков. И впредь Николай Федорович не отпускал далеко от себя собачонку. И, как известно, она и сейчас возле его ног — в том самом скверике, возле того же театра.

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Журналист Виталий Жежера:

"Его лицо имело чрезвычайную комическую привлекательность. Кинорежиссер Иван Пырьев говорил Яковченко:

- Коля, такую ​​морду, как у тебя, Бог дает один раз в сто лет, да и то на Пасху! Не смей гримироваться - все испортишь!

Сам артист, по свидетельствам современников, стоя перед зеркалом, любил повторять:

- Ах ты, рожа, кормилица моя родная!

Другой вариант:

- Даже плевать хочется - такая морда! Годится только на то, чтобы деньги зарабатывать!

или:

-Кривя свою морду, я хотел играть драматические роли!

О нем гулял такой анекдот:

Стоит Яковченко на улице, кричит дочери:

- Юночка, брось мне с балкона 62 копейки!

- Да они же рассыплются!

- А ты их в трешку заверни! - цена популярной в свое время водки - 3 руб 62 коп.

Никита Хрущев любил его, знал с довоенных, а потом и фронтовых времен. На банкетах их старались не сводить вместе, потому что начинали целоваться после третьей рюмки. В фильме "Лада из страны Берендеев" Яковченко играл короля. Несколько эпизодов потом вырезали, потому что слишком был похож на Хрущева.

На одном из последних концертов конферансье заметил, что в Яковченко расстегнуты брюки и оттуда выглядит кончик белой рубашки, что видно и публике. Чтобы сказать об этом, между двумя концертными номерами он пригласил артиста за кулисы. Яковченко застегнулся и заметил невозмутимо:

- Ишь, старею. Ну, хорошо, что хоть только рубашка!

Тем временем в зале продолжались бурные аплодисменты.

- Слышишь? Может, именно это принесло мне успех, а я застегнулся! - сказал артист и снова пошел на сцену".

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Покойный певец Дмитрий Гнатюк часто вспоминал такую шутку:

"Яковченко в очередной раз решил "завязать" после "разбора полетов" в театре. Тогда же Дмитрий Михайлович и вступился за друга. Так вот, встретив его на Прорезной, Яковченко говорит певцу: "Привіт, Дмитро! Все, амба, кришка, я зав'язав, я більше не п'ю! Але з тобою — ну ти ж сам знаєш, з величезною охотою…"

Актриса театра имени Франко Наталья Лотоцкая:

"Николай Федорович - золотце. Он жил рядом с театром, на Ольгинской. Собачку Фафаню выгуливал в парке. Хорошо, что пес умер раньше него. Жена Николая Федоровича Татьяна умерла рано, от рака. Затем ушла из жизни его старшая дочь Ира. Тогда умер Николай Федорович. За ним - младшая дочь, Юнна. Выбросился из окна ее муж - режиссер на радио Володя Бохонько. Сын Юнны Коля баловался алкоголем, наркотиками. Пропал без вести.

Говорит, семья Яковченко была очень гостеприимной.

"Принимали меня голую, босую, когда приехала в Киев".

"Он не стеснялся быть актером-клоуном. Мы с Яковченко вели на радио передачу" От субботы до субботы ". Он любил анекдоты. Но еще одна ведущая - Надежда Батурина, из театра Леси Украинский - анекдотов не любила. Яковченко собирал мужчин в углу и рассказывал там. Батурина говорила: "Выходим отсюда".

Он обожал дочерей, - говорит актриса. - Покупал им украшения. У Иры был перстень с бриллиантами, в Юнны - с сапфирами. Собрал прекрасную библиотеку. Все это куда-то делось".

Вспоминает актер Лесь Заднепровский:

"Николая Яковченко я застал пацаном. В детстве он спас мне зрение. Родители с театром гастролировали в Одессе, меня взяли с собой. Я добрался до моря - и простудился. Выскочил страшный ячмень на глазу, температура, вылез глаз . Болит, я не сплю, гной. Николай Федорович выходит из зала с отцом, говорит: "В чем дело? Сынок, иди ко мне". Я сел ему на руки, расстроен. У него на цепочке было массивнае кольцо покойной жены, которую он любил. Она рано ушла из жизни. Снял его, поплевал, пошептал, взял меня за голову, говорит - "терпи", и стал втирать золото в глаз. Нашептывал как-то по-гречески. Затем сплюнул и сказал: "Гуляй". Как рукой сняло, на утро все сошло. Родители на радостях пошли с Яковченко коньяк пить".

Даты

1900, 3 мая - Николай Яковченко родился в Прилуках на Черниговщине. Отец торговал рыбой, мать - домохозяйка.

1912 - 1916 - учился во 2-м Прилуцком высшем начальном училище им. Кислых. В аттестате - одни тройки, а поведение - "5". Пел в церковном хоре. О себе говорил, что закончил "четыре класса и калидор".

1918 - дебютировал на сцене в полутораминутной роли. Был так загримиров, что родная сестра не узнала. В Прилуках тогда было три театра, во всех успел себя попробовать. В следующем году ушел на фронт, служил якобы в красноармейском санитарном поезде. По некоторым данным, вернулся с двумя Георгиевскими крестами. А эту награду тогда давали только в белой армии.

1927 - вступил в труппу Киевского театра им. Франко. Там с перерывами трудился до конца жизни. До этого работал в театрах Симферополя, Черкасс, Чернигова, Днепропетровска.

1931 - женился на 21-летней актрисе-красавице Татьяне Евсеенко. Она имела выдающихся поклонников - всем отказала, даже актеру-красавцу Виктору Добровольскому. Свадьбу гуляли на Шулявке. В 1932 в Яковченко родилась дочь Ирина, 1937-го - Юнона (Юная).

1939 - 1940 - воевал на советско-финской войне.

1941 - 1944 - артист фронтовых бригад театра им. Франко. Имел медаль "За оборону Сталинграда". Там как-то играл Николая в "Наталке- Полтавке". От близкого взрыва снаряда на него упала декорация-дом.

- Если снарядом не убьет, то домом раздавит! - сказал он.

Маршал Константин Рокоссовский, который был на спектакле, очень смеялся.

1946 - от рака умерла жена Татьяна Марковна. От той же болезни молодыми умерли Ирина и Юная - 1970 и 1980 годах.

1958 - пошел на пенсию: в театре им. Франко взялись "омолаживать" коллектив. Дальнейшая работа - кино, "разовые" представления и концерты. В дневнике писал черной пастой "Нет работы", а красной - "Концерт !!!"

1968 - начал работать в радиопередаче "От субботы до субботы". Режиссер - его зять Владимир Бохонко. 1970 стал народным артистом. Звание "заслуженного" получил в 1943 году.

1974, 11 сентября - умер от перитонита во время операции. Перед операцией сказал последнюю в жизни фразу:

- Клоун пошел на Манеж!

Для газетного некролога долго искали фото, на котором бы Яковченко имел серьезное выражение лица. Нашли один снимок - но там актер был в драной тельняшке. Пришлось специально дорисовать костюм и рубашку.

Похоронен на Байковом кладбище вместе с дочерьми и зятем.

Крылатые выражения

• "А водка та была, как молодая артистка в первом спектакле ..."

• "Завязал, не пью. Но с тобой - с большой охотой ".

• "Мадам, вы такая красивая, как шхуна. У вас три рубля нет?"

• "Не надо тому черта искать, у кого он за плечами".

• "Посмотрю в зеркало - и плюнуть хочется!"

• "Сегодня вы муж и жена, а завтра сам Бог не скажет, чем вы будете. Очень, очень и очень!"

• "Что бы ни случилось, мы это переживем!"

• "Какое я хамло ?!"