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четверг, 01 июля 2021 14:36

Всем на зависть: как выглядят знаменитости в купальниках после 60 лет
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Американская модель Мэй Маск
Фото: instagram.com/mayemusk
Американская актриса Шэрон Стоун
Американская певица Мадонна
Молдавская певица и телеведущая Людмила Балан
Украинская модель Светлана Гасс
Автор: instagram.com/mayemusk
  Американская модель Мэй Маск
Американская модель Мэй Маск

Можно только позавидовать раскрепощенности и уверенности в себе диетолога и модели 73-летней Мэй Маск. Она поражает сеть фотографиями в интересных образах. А недавно мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска позировала в купальнике с леопардовым принтом и опубликовала фото в Instagram.

"Кто готов поплавать?" - игриво подписала фотографию Маск.

Автор: instagram.com/mayemusk
  Американская модель Мэй Маск
Американская модель Мэй Маск

Итак, кому из знаменитостей после 60 лет удается выглядеть красиво и удивлять поклонников фотографиями в купальниках, читайте в материале Gazeta.ua

Американская актриса 63-летняя Шэрон Стоун всегда искренняя с подписчиками и часто показывает себя настоящую в Instagram. Этим летом она также позировала в стильном купальнике желтого цвета.

"Счастливое лето", - подписала фотографию Стоун.

Шэрон уверяет, что не делала никаких пластических операций. Однако придерживается здорового питания и живет в движении.

Автор: instagram.com/sharonstone
  Американская актриса Шэрон Стоун
Американская актриса Шэрон Стоун

62-летняя Мадонна периодически поражает фанатов эпатажными образами, поэтому фото в белье или купальнике для нее не редкость. Стоит отметить, что звезда имеет отличную форму.

Автор: instagram.com/madonna
  Американская певица Мадонна
Американская певица Мадонна

Участница реалити-шоу, предпринимательница и мать звездного семейства 65-летняя Крис Дженнер всегда выглядит стильно и непринужденно. Конечно, Крис позирует в купальниках не так часто, как ее звездные дочери, но ее яркие образы действительно запоминаются.

Автор: instagram.com/krisjenner
  Американская предпринимательница Крис Дженнер
Американская предпринимательница Крис Дженнер

Кажется, что красота матери молдавского певца Дана Балана 63-летней Людмилы не подвластна времени. Поэтому женщина не стесняется публиковать фотографии в купальниках и ярких пляжных нарядах.

Автор: instagram.com/ ludmilabalan_tantiludmila
  Молдавская певица и телеведущая Людмила Балан
Молдавская певица и телеведущая Людмила Балан

Поражает стройной фигурой и украинская модель 62-летняя Светлана Гасс. Своим безупречным видом она мотивирует женщин любить себя в любом возрасте.

Автор: instagram.com/svetlanagass
  Украинская модель Светлана Гасс
Украинская модель Светлана Гасс

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Мировые красавицы поражают безупречным видом и сексуальностью. Кажется, на уход за собой они тратят все время. Но в действительности среди современных звезд есть женщины, которые воспитывают трех и более детей.

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