Всем на зависть: как выглядят знаменитости в купальниках после 60 лет

Можно только позавидовать раскрепощенности и уверенности в себе диетолога и модели 73-летней Мэй Маск. Она поражает сеть фотографиями в интересных образах. А недавно мать основателя SpaceX и Tesla Илона Маска позировала в купальнике с леопардовым принтом и опубликовала фото в Instagram.
"Кто готов поплавать?" - игриво подписала фотографию Маск.
Итак, кому из знаменитостей после 60 лет удается выглядеть красиво и удивлять поклонников фотографиями в купальниках, читайте в материале Gazeta.ua
Американская актриса 63-летняя Шэрон Стоун всегда искренняя с подписчиками и часто показывает себя настоящую в Instagram. Этим летом она также позировала в стильном купальнике желтого цвета.
"Счастливое лето", - подписала фотографию Стоун.
Шэрон уверяет, что не делала никаких пластических операций. Однако придерживается здорового питания и живет в движении.
62-летняя Мадонна периодически поражает фанатов эпатажными образами, поэтому фото в белье или купальнике для нее не редкость. Стоит отметить, что звезда имеет отличную форму.
Участница реалити-шоу, предпринимательница и мать звездного семейства 65-летняя Крис Дженнер всегда выглядит стильно и непринужденно. Конечно, Крис позирует в купальниках не так часто, как ее звездные дочери, но ее яркие образы действительно запоминаются.
Кажется, что красота матери молдавского певца Дана Балана 63-летней Людмилы не подвластна времени. Поэтому женщина не стесняется публиковать фотографии в купальниках и ярких пляжных нарядах.
Поражает стройной фигурой и украинская модель 62-летняя Светлана Гасс. Своим безупречным видом она мотивирует женщин любить себя в любом возрасте.
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Мировые красавицы поражают безупречным видом и сексуальностью. Кажется, на уход за собой они тратят все время. Но в действительности среди современных звезд есть женщины, которые воспитывают трех и более детей.
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