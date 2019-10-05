"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь

Фото: Instagram

Модель и певица Даша Астафьева знясь в откровенной фотосессии, в которой засветила голую грудь. Чувственными фотографиями поделилась в Instagram.

Артистка примерила прозрачный плащ на голый верх. Также она примеряла латексные штаны. Автором съемки была Анна Фатеева, которая уже снимала знаменитость.

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В подписи к одному из нескольких постов Астафьева рассказала, почему раздевается на камеру.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva) 5 Жов 2019 р. о 4:53 PDT

"Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше, чем другие. И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь?" Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас", - написала Даша.

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