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суббота, 05 октября 2019 17:30

"Всегда это делала": Даша Астафьева засветила голую грудь
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Автором съемки была Анна Фатеева
Фото: Instagram
Автором съемки была Анна Фатеева
Автором съемки была Анна Фатеева
Автором съемки была Анна Фатеева

Модель и певица Даша Астафьева знясь в откровенной фотосессии, в которой засветила голую грудь. Чувственными фотографиями поделилась в Instagram.

Артистка примерила прозрачный плащ на голый верх. Также она примеряла латексные штаны. Автором съемки была Анна Фатеева, которая уже снимала знаменитость.

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В подписи к одному из нескольких постов Астафьева рассказала, почему раздевается на камеру.

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Допис, поширений Даша Астафьева (@da_astafieva)

"Я никогда не "пыталась" ничего снять специально. А всегда это "делала". Возможно, лучше, чем другие. И, всегда важно работать с профессионалами. С теми, кто может сделать свое дело как никто другой. Здесь можно говорить вечность. "Почему я раздеваюсь?" Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь. И я скажу, получилось ли это у вас", - написала Даша.

Британская модель 24-летняя Деми Роуз соблазнила фанатов откровенными снимками в белье. Сексуальными фото манекенщица поделилась в Instagram.

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Дата
05
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