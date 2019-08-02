"Все, что пришло быстро, быстро уходит" - Алан Бадоев назвал заработок своих артистов

Макс Барских, которого продюсирует Бадоев, зарабатывает $ 3 млн в год. Фото: пресс-служба

Режиссер Алан Бадоев дал эксклюзивное интервью блогеру Андрею Остапчуку. В нем впервые рассказал о тайнах своего бизнеса, особенностях многомиллионного контракта с китайцами, годовых гонорарах артистов уровня Барских и Tayanna.

В откровенном разговоре Бадоев признался, что думает о премиях в Украине и почему одиночество – неизменная спутница по его жизни. Предлагаем ознакомится с самыми интересными цитатами:

Любой топовый артист, каким является Макс Барских, зарабатывает около $3 млн за год. TAYANNA зарабатывает около $300 тыс., но эти деньги всегда в обороте. Будет еще круче, нужно только время.

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Я никогда не настроен на быстрый заработок, я в него не верю. Все, что пришло быстро, быстро уходит. Я люблю идти как танк – медленно, но верно.

Я занимаюсь не бизнесом. Если бы я захотел заниматься конкретно бизнесом, я бы, наверное, занимался чем-то другим – юристом стал или нефть где-то выкачивал

Я же занимаюсь, прежде всего, творчеством. Тем, чем я не могу не заниматься. Живу, общаюсь и дружу исключительно с такими людьми. Не потому, что я их отсеиваю каким-то образом, а потому что мы притягиваем друг друга.

Премии делают умные люди, чтобы к своему холдингу подтянуть и обязать подарками артистов. Что такое премия? Это когда у тебя есть стул, но пока особо никто этот стул не уважает и не понимает. Зачем его уважать? Но если на стул сядет Алан Бадоев, Макс Барских, Настя Каменских или Тина Кароль, то этот стул будет стоить дороже и о нем, как минимум, будут говорить. Поэтому ты придумываешь некую премию, чтобы наградить того, кто придет за наградой. Ведь все мы люди тщеславные и хотим наград.

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Я не люблю ходить на похороны. Мне не нравится страшное доказательство того, что человек может превратиться в статику. Мне не нравится осознавать, что волшебство может закончиться. Я еще ребенок и в этом плане хочу им оставаться. Всех людей, которые хоть чуть-чуть делают так, что я перестаю чувствовать себя ребенком, сразу же удаляю из своей жизни. Я не хочу лишать себя права жить в приятном мире.

Одиночество – это конкретная подруга моей жизни

В моей жизни ежедневно проходит такое количество людей, что весь мой путь построен на том, чтобы отдавать энергию. На площадке ты забираешь из себя все, что есть, и отдаешь артисту. Поэтому момент одиночества так сладок, невероятен и прекрасен. Когда ты можешь просто погрузиться в себя, как в детстве - зажимаешь нос и опускаешься в полную ванну воды, гул уходит, и ты слышишь голос мамы. Он тебе кажется таким счастливым, пока она на кухне что-то готовит и шумит кастрюлями. И ты думаешь "о, как я счастлив". Одиночество для меня – это некое погружение в ванну.

Социальное видео Алана Бадоева для Onuka STRUM номинировано на международную кинопремию Social World Film Festival. 6-минутная видеоновелла, снятая в жанре поэтического реализма, представлена в рамках кинофестиваля в Соренто.