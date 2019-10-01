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вторник, 01 октября 2019 16:29

"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы: первые фото появились в сети
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"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы.
Фото: @nadyadorofeeva
"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы.
"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы.
"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы.
"Время и Стекло" получили именную звезду на Площади славы.

Украинская группа "Время и Стекло" получил именные звезды на Площади славы в центре Киева.

Подробностями и фотографиями поделилась солистка группы Надя Дорофеева в Instagram.

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"Сегодня на Площади звезд у "Время и Стекло" появилась именная звезда. Ну, а нам очень приятно. Помню, как в Голливуде легла на звезду Джонни Деппа. Теперь вот ждем от вас веселые фото", - подписала серию снимков Дорофеева.

Площадь славы считается символом украинской культуры, искусства и спорта. Свои именные звезды уже имеют Оля Полякова, Дмитрий Монатик, ТНМК, Кузьма Скрябин, The Maneken и многие другие селебритис Украины.

Поп-группу "Время и Стекло" в начале октября увековечат на "Площади звезд". Свои "звезды" также получат актрисы театра и кино Ирма Витовская и Лариса Кадочникова. В ноябре "Площадь" пополнится воспоминаниями о знаменитых спортсменов, их имена держатся в тайне.

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