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среда, 06 октября 2021 09:52

Впервые за шесть лет: Адель анонсировала песню и клип к ней

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Британская певица 33-летняя Адель сообщила, что скоро выпустит песню Easy On Me и клип к ней. Звезда опубликовала тизер видеоработы. Слухи о том, что исполнительница возвращается на сцену, ходили более двух лет.

Автор: instagram.com/adele
  Адель анонсировала песню Easy On Me и клип к ней
Адель анонсировала песню Easy On Me и клип к ней

Easy On Me – первая песня Адель с 2015 года: тогда вышел ее третий альбом "25". Премьера клипа на сингл запланирована на 15 октября. Об этом певица сообщила в Instagram.

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Публикация от Adele (@adele)

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В минувшие выходные сеть заинтриговали посты с фото и видео, сделанных в разных уголках мира. На памятниках транслировалось надпись "30". Фаны певицы сразу предположили, что так будет называться четвертый альбом Адель. Предыдущие альбомы исполнительницы тоже назывались цифрами, которые соответствовали возрасту, в котором она написала его.

Автор: twitter.com/anwarinwonder
  В минувшие выходные сеть заинтриговали сообщения с фото и видео, сделанных в разных уголках мира. На памятниках транслировалась надпись "30"
В минувшие выходные сеть заинтриговали сообщения с фото и видео, сделанных в разных уголках мира. На памятниках транслировалась надпись "30"

Дебютный альбом "19" выпустили в 2008 году. Альбом "21" – в 2011-м, а "25" – в 2015 году. Несмотря на то, что Адель сейчас 33 года, ее фанаты считают, что новый альбом будет называться "30" и отвечать возрасту, в котором она разошлась с мужем Саймоном Конекки. После развода артистка значительно похудела.

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