Впечатляющая сумма: Алина Гросу рассказала, сколько заплатила за шикарную свадьбу в Италии

Алина Гросу дала интервью телепередаче "Звездный путь". Фото: @alina_grosu

Украинская певица 24-летняя Алина Гросу откровенно рассказала, сколько заплатила за свадьбу в Италии бизнесменом Александром Комковым.

Знаменитость дала интервью телепередаче "Звездный путь".

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Свадьбу, которая длилась 2 дня, сыграли в старинной вилле в Вероне. Аренда места, роскошные платья, изысканные блюда - все это обошлось родителям Гросу в 100 тыс. евро.

Родители жениха подарили новоиспеченной семьи 4-комнатную квартиру.

"2 детские комнаты, наша спальня, гостиная, кухня, ванная комната, коридор. Мы планируем 3 детей. Саша будет хорошим отцом". - призналась Гросу.

По словам Алины, она уверена, что их семья будет большой и счастливой.

Певица Алина Гросу похвасталась сексуальными снимками с медового месяца в Италии.