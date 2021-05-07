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пятница, 07 мая 2021 19:11

Волосы Кобейна продадут на аукционе

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Волосы Кобейна продадут на аукционе
Волосы состригли в 1989 году. Фото: NME

Аукцион Iconic Auctions выставил на продажу прядь волос Курта Кобейна.

Их состригли в 1989 году, когда музыканты поехали на гастроли с дебютным альбомом Bleach. Стартовая цена лота - $ 2,5 тыс., сообщает NME.

Прядь волос имеет длину 6 см. Новый владелец также получит фотографии стрижки.

Волосы Кобейна сохранила его знакомая Тесса Осборн. Она подарила его художнице Николь ДеПол, от которой волосы перешли Джону Резникоффу.

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Его коллекция волос знаменитостей признана Книгой рекордов Гиннесса крупнейшей в мире. Он выставил прядь на аукцион.

Индианка Ниланши Патель из США подростком трижды становилась рекордсменкой, имея самые длинные в мире волосы. В 2018 косы были длиной 170,5 см. По ее словам, она долго думала, что сделать с волосами. Хотела продать на аукционе, пожертвовать или сделать музейным экспонатом.

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