Во время концерта погас свет - Арсен Мирзоян представил новый альбом

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Певец Арсен Мирзоян представил свой 5-й альбом на концерте в Национальном дворце "Украина" в Киеве. Также столичные слушатели первыми услышали композицию "Іграшкова зброя", которая была создана в дуэте с Олегом Собчуком, фронтменом группы "СКАЙ".

Над новым материалом Мирзоян работал 2 года. На песне "Незнайомці" на сцену неожиданно выбежала с цветами маленькая дочь артиста Нина.

Сет-лист столичного концерта состоял из 20 композиций, среди которых и песни, которые уже стали хитами: "Джеральдіна", "Можеш як", "Ідіоти".

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Приятным сюрпризом для поклонников певца стало появление на сцене гитариста группы "Океан Ельзи" Владимира Опсеници. Вместе с основным составом музыкантов он акомпонировал Арсену в песне "Інспектор Час". Владимир участвовал в записи 2 последних пластинок певца - "Інспектор Час" и "Слова і ноти".

В конце песни на сцене и в зале внезапно погас свет. Неожиданная тьма удивила зрителей.

"Мы хотели показать, как заканчивается время", - пояснил Арсен.

Автор: пресс-служба Дочь Арсена Мирзояна 3-летняя Нина и ее бабушка Нина Митвиенко

Среди гостей вечера заметили Злату Огневич, Олега Собчука, Александра Положинского, Милоша Елича (Океан Ельзи). Кульминацией концерта стало исполнение на бис песен "Незнайомці", "Джеральдіна" и "Бувай, малий" с танцами в зале.

Группа KAZKA выпустила трек под названием "Палала". Его разместили на YouTube-канале музыкантов. Композиция вошла в новый альбом "Nirvana".