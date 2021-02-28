Внучка Ющенко позировала в черном коротком платье

Доменика Ющенко поделилась новым снимком. Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Внучка 3-го президента Украины Виктора Ющенко Доменика похвасталась длинными ногами на новом фото.

Снимок девушка опубликовала в Instagram.

В кадре она появилась в черной короткой платья, слегка выставив вперед одну ногу.

Свой образ Доменика дополнила босоножками на высоких каблуках, серьгами-кольцами и браслетом на руке.

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Внучка президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что увеличивала губы. 20-летняя родственница президента недавно выступала на "слепых прослушиваниях" вокального шоу.