Внучка Ющенко позировала в черном коротком платье

 
Ексклюзивы
1/5
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
1 Просмотров: 2205
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
1 Просмотров: 594
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
4 Просмотров: 1449
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2007
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1053
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2043
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1098
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
1 Просмотров: 1359
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 657
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
5
5
6
5
&quot;Страшно выглядит&quot;. Иван Дорн попробовал зубастого паразита
"Страшно выглядит". Иван Дорн попробовал зубастого паразита
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
&quot;Муж Шакиры хотел спеть со мной&quot;. Украинка рассказала об ухаживании звезд
"Муж Шакиры хотел спеть со мной". Украинка рассказала об ухаживании звезд
Видео
Все видео
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинский R&B артист презентовал нежный клип
Украинский R&B артист презентовал нежный клип
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
У Богдана нашлась еще одна бывшая. Она участвует в "Холостяке"
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском
Седокова произвела фурор пикантным видео
Седокова произвела фурор пикантным видео
Интервью
1/5
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 216
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1233
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 549
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3375
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 711
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 февраля 2021
Просмотров: 81
Остання крапля
– Подумати не могла, що кине через політику. Ідіот. Так і передай, як побачиш, – каже сусідка Ірина. Підіймаємося разом у ліфті. У ...
воскресенье, 28 февраля 2021 18:04

Внучка Ющенко позировала в черном коротком платье

  Комментировать
Внучка Ющенко позировала в черном коротком платье
Доменика Ющенко поделилась новым снимком. Фото: instagram.com/domenika_yushchenko

Внучка 3-го президента Украины Виктора Ющенко Доменика похвасталась длинными ногами на новом фото.

Снимок девушка опубликовала в Instagram.

В кадре она появилась в черной короткой платья, слегка выставив вперед одну ногу.

Свой образ Доменика дополнила босоножками на высоких каблуках, серьгами-кольцами и браслетом на руке.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений DOMENIKA (@domenika_yushchenko)

Внучка президента Украины Виктора Ющенко Доменика призналась, что увеличивала губы. 20-летняя родственница президента недавно выступала на "слепых прослушиваниях" вокального шоу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Внучка Ющенко позировала в черном коротком платье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
февраля

Застрелили шведского премьера

В Польше издали обращение к украинцам

Состоялась первая военная операция НАТО

Впервые за почти 600 лет Папа отрекся от престола

Самое читаемое
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 21987
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
Обнаженная модель plus size продемонстрировала собственные недостатки
5
 Просмотров: 8946
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Медики обнаружили неожиданное свойство зеленого чая Просмотров: 6931
&quot;Северный поток-2&quot;: в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства
"Северный поток-2": в Кабмине рассказали, что будут делать в случае завершения строительства 1 Просмотров: 5184
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
Гороскоп на 28 февраля: кто разбогатеет и станет популярным
 Просмотров: 3483
Знаменитости
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
Украинцам запрещал есть борщ, его подавали только иностранцам - Клопотенко о своем ресторане
 Просмотров: 3357
"История Дианы очень эмоциональная и неоднозначная" - Кристен Стюарт рассказала, как воплощается в принцессу
"История Дианы очень эмоциональная и неоднозначная" - Кристен Стюарт рассказала, как воплощается в принцессу Просмотров: 135
Эмма Уотсон делает творческую паузу ради любимого
Эмма Уотсон делает творческую паузу ради любимого Просмотров: 459
Шоу "Маска": неожиданный эфир и яркие выступления участников
Шоу "Маска": неожиданный эфир и яркие выступления участников Просмотров: 864
Я холостяк и бабник - не вижу в этом ничего такого - Клопотенко
Я холостяк и бабник - не вижу в этом ничего такого - Клопотенко
 Просмотров: 1206
Больше всего комментируют
6
Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму
5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
4
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
3
В Польше издали обращение к украинцам
3
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Голосов: 42638
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть