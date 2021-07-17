Внезапно и навсегда: "холостячка" Мишина объявила о разрыве с Эллертом

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" 32-летняя Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом 34-летним Александром Эллертом.

Об этом звезда сериала "Крепостная" написала в Instagram, запретив комментировать пост.

"Это произошло внезапно и навсегда. Понимание того, что человек больше не должен иметь никакого отношения к моей жизни. Мы больше не пара, это мое окончательное решение. Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына больше не могу. Это конец", - написала она.

О том, что стало причиной разрыва, Мишина не сообщает. В то же время отмечает, что если бы писала книгу о недавнем периоде своей жизни, по ней бы сняли драму.

Эллерт после заявления Мишиной опубликовал неоднозначный скриншот с объяснением, что такое драма. Публикацию шоумен подписывать не стал.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Поклонники пары не могут поверить в их разрыв. Кое-кто предполагает, что Эллерт и Мишина решили разыграть фанатов.

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Слухи о том, что Мишина разорвала отношения с победителем проекта "Холостячка" Эллертом давно обсуждают в сети. Поводом стало то, что актриса удалила почти все совместные фото с избранником и отписалась от юмориста в Instagram.