Ксения Мишина в купальнике сексуально изгибалась на яхте в Крыму

Украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина продолжает наслаждаться отдыхом вместе с семьей и любимым Александром Эллертом в родном Севастополе.

Так, звезда в Instagram опубликовала фото, сделанные во время ее морской прогулки на яхте.

Автор: instagram.com/misha.k.ua Украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина наслаждается отдыхом в родном Севастополе

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Ксения позировала в трендовом купальнике в мелкий горошек, соблазнительно вытянувшись на носу яхты. Артистка демонстрирует точеную талию и стройные ноги, дополнив образ темными очками. На другом снимке актриса лежит спиной к камере в лучах заходящего солнца.

Автор: instagram.com/misha.k.ua Мишина поделилась с поклонниками кадрами с ее морской прогулки на яхте

Поклонники и коллеги оценили снимки Ксении, отметив ее красоту.

Ранее Ксения Мишина насладилась семейным отдыхом в Доминикане. И порадовала поклонников кадрами в бикини. На одной из фотографий Ксения в купальнике и шляпе эротично позирует сидя на коленях на песке. Актриса приняла такую ​​позу, в которой продемонстрировала все изгибы стройного тела - талию и бедра.