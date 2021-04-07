Вместо микрофона - банан: как Полякову разыгрывают на концертах

Полякова поделилась "зеленками", которые ей устраивал коллектив. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Певица Оля Полякова рассказала, как ее разыгрывают музыканты. Во время крайнего концерта в туре есть традиция под названием "зеленка": коллектив разыгрывает исполнителя и наоборот. Артисту выключают музыку или балетная группа не выходит на сцену. И певец должен импровизировать.

Полякова поделилась "зеленками", которые ей устраивал коллектив. Об этом она рассказала за кулисами Improv Live Show на "Новом канале".

"Меня все боятся, потому шутят редко. И все же случалось, когда коллектив во время концерта пошутил надо мной. Помню, как я вышла на сцену, а в стойку для микрофона был запихнутый банан. Пришлось обыграть ситуацию. А еще во время выполнения лирической песни вместо балета ко мне вышла команда в костюмах и кокошниках", - вспомнила артистка.

Звезда рассказала, что тоже разыгрывала коллектив.

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"Во время концерта я изменила композицию. Села за фортепиано и начала ее выполнять. Мои музыканты были шокированы. Но не растерялись и после нескольких аккордов подхватили мелодию и начали тоже импровизировать. Музыкальный эксперимент удался. А главное - зрители ничего не заподозрили", - добавила Полякова.

Певица 37-летняя Оля Полякова опубликовала серию обольстительных фото с отдыха в Египте. На снимках звезда позирует в золотистом раздельном купальнике, щеголяя подтянутой фигурой и длинными ногами.