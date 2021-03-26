Оля Полякова показала горячие фото с пляжа

Певица 37-летняя Оля Полякова опубликовала серию обольстительных фото с отдыха в Египте.

На снимках в Instagram звезда позирует в золотистом раздельном купальнике, щеголяя подтянутой фигурой и длинными ногами.

Артистка дополнила образ черной бейсболкой и стильными очками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летняя дочь Оли Поляковой показала фигуру в купальнике

17 января артистка Оля Полякова отметила день рождения в семейном кругу традиционно у океана. На этот раз праздник состоялся на частном пляже. Для именинницы и ее близких организовали специальное место, которое украсили фонарями, а посередине стоял сервированный стол.