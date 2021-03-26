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пятница, 26 марта 2021 07:56

Оля Полякова показала горячие фото с пляжа
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Певица 37-летняя Оля Полякова опубликовала серию обольстительных фото с отдыха в Египте.

На снимках в Instagram звезда позирует в золотистом раздельном купальнике, щеголяя подтянутой фигурой и длинными ногами.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка дополнила образ черной бейсболкой и стильными очками.

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17 января артистка Оля Полякова отметила день рождения в семейном кругу традиционно у океана. На этот раз праздник состоялся на частном пляже. Для именинницы и ее близких организовали специальное место, которое украсили фонарями, а посередине стоял сервированный стол.

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