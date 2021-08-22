Вместе с нынешним и бывшим: как Ольга Сумская праздновала свой юбилей

Фото: facebook.com/osumska

Сегодня украинская актриса Ольга Сумская отпраздновала свое 55-летие.

Встретить юбилей решила на сцене Октябрьского дворца вместе со своими коллегами - первым мужем Евгением Паперным и настоящим Виталием Борисюком. Актеры сыграли в комедийной спектакле "Сублимация любви".

Сумская пообещала поклонникам невероятные впечатления, незабываемые эмоции и бокал шампанского для каждого зрителя.

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Ольга Сумская не раз демонстрировала свои кулинарные шедевры, которыми угощает своих родных и друзей. Лучшие рецепты она решила упорядочить и выпустила собственную кулинарную книгу "Готовим вместе".