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воскресенье, 22 августа 2021 23:46

Вместе с нынешним и бывшим: как Ольга Сумская праздновала свой юбилей
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Свой юбилей Ольга Сумская отметила на сцене вместе с первым мужем Евгением Паперным и настоящим Виталием Борисюком
Фото: facebook.com/osumska
Свой юбилей Ольга Сумская отметила на сцене вместе с первым мужем Евгением Паперным и настоящим Виталием Борисюком
Свой юбилей Ольга Сумская отметила на сцене вместе с первым мужем Евгением Паперным и настоящим Виталием Борисюком
Свой юбилей Ольга Сумская отметила на сцене вместе с первым мужем Евгением Паперным и настоящим Виталием Борисюком

Сегодня украинская актриса Ольга Сумская отпраздновала свое 55-летие.

Встретить юбилей решила на сцене Октябрьского дворца вместе со своими коллегами - первым мужем Евгением Паперным и настоящим Виталием Борисюком. Актеры сыграли в комедийной спектакле "Сублимация любви".

Сумская пообещала поклонникам невероятные впечатления, незабываемые эмоции и бокал шампанского для каждого зрителя.

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Ольга Сумская не раз демонстрировала свои кулинарные шедевры, которыми угощает своих родных и друзей. Лучшие рецепты она решила упорядочить и выпустила собственную кулинарную книгу "Готовим вместе".

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