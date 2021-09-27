Виталий Козловский назвал причину смерти своего отца

15 августа умер отец украинского певца Виталия Козловского. Мужчина до сих пор не может прийти в себя.

С отцом 74-летним Виталием знаменитость был близок, рассказал он в программе "Светская жизнь".

У отца были проблемы с легкими, он много курил. Это и стало причиной смерти, рассказал Козловский.

Исполнитель даже перевез отца из Львова в Киев и помог устроить в столице личную жизнь. Однако Виталий-старший всегда скрывал от сына свои болезни.

Однажды певец позвонил отцу и по голосу понял, что ему плохо. Сын просил ехать в больницу, однако отец попросил подождать до завтра.

"Он всегда тянул до последнего. На этот раз довел себя. У папы были проблемы с легкими. Он всю жизнь курил. От легких остались маленькие кусочки", - прокомментировал Козловский.

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Артист сожалеет, что отец не пожил еще немного для себя. Последний год отец исполнителя был счастливым. Вернул веру в себя, в женщин, снова почувствовал, что такое любовь. Козловский хотел, чтобы отец был на его свадьбе, играл с внуками.

"Я много думал об этом после его смерти. Да и когда папа был жив, мы с ним много говорили об этом. Наверное, всему свое время", - добавил Виталий.

Фото: @vkozlovskiy

15 августа умер отец певца Виталия Козловского - Виталий Сергеевич. Ему было 74 года.