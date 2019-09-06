Виктория из "НеАнгелов" ошеломила сеть идеальной фигурной в тесном бикини

Украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала сеть откровенными снимками с отдыха.
Фото, сделанные на Мальдивах, знаменитость опубликовала в Instagram.
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Перед камерой звезда позировала в бикини разных цветов и фасонов, которые подчеркивали стройную фигуру исполнительницы.
"Как важно для женщины быть в гармонии с природой", - подписала одну из публикаций Виктория.
Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы и в момент отреагировали на новые фото.
"Невероятно красивая", "Как тебе удается быть такой красивой и стройной?", "Природа не обделила тебя красотой", "Нереальное тело", "Идеальная фигура", "Фото, на котором идеально все", - пишут они.
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Недавно Виктория Смеюха порадовала поклонников полезными советами и упражнениями на тему того, как поддерживать фигуру в идеальной форме.
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