Виктория из "НеАнгелов" ошеломила сеть идеальной фигурной в тесном бикини

Фото: @vikanablack

Украинская певица, участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха порадовала сеть откровенными снимками с отдыха.

Фото, сделанные на Мальдивах, знаменитость опубликовала в Instagram.

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Перед камерой звезда позировала в бикини разных цветов и фасонов, которые подчеркивали стройную фигуру исполнительницы.

"Как важно для женщины быть в гармонии с природой", - подписала одну из публикаций Виктория.

Поклонники пришли в восторг от фигуры певицы и в момент отреагировали на новые фото.

"Невероятно красивая", "Как тебе удается быть такой красивой и стройной?", "Природа не обделила тебя красотой", "Нереальное тело", "Идеальная фигура", "Фото, на котором идеально все", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВИКТОРИЯ Смеюха неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 5 Сен 2019 в 10:38 PDT

Недавно Виктория Смеюха порадовала поклонников полезными советами и упражнениями на тему того, как поддерживать фигуру в идеальной форме.