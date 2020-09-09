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среда, 09 сентября 2020 23:46

Виктория из "НеАнгелов" обольстительно позировала в бикини и с собачкой
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Виктория Смеюха продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.
Фото: Іnstagram.com/vikanablack
Виктория Смеюха продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.
Виктория Смеюха продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.
Виктория Смеюха продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.
Виктория Смеюха продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха.

Участница дуэта "НеАнгелы" Виктория Смеюха поделилась солнечными фотографиями с отдыха на своей странице в Instagram.

На фото Виктория позирует на шезлонге в голубом купальнике, держа на руках белого щенка Гуччи.

"На самом деле коронавирус придумали собаки, чтобы с ними целыми днями проводили время на улице", - пошутила певица.

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Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret 26-летняя Девон Виндзор публикует соблазнительные фото с отдыха в Instagram. На снимках девушка позирует в серо-белом раздельном купальнике на пляже. Образ дополнила повязкой на голове в тон необычному бикини.

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