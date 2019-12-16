Виктория Бекхэм засветила идеальные формы в спортзале

Фото: Instagram

Британский дизайнер 45-летняя Виктория Бекхэм продемонстрировала идеальные формы в спортзале. Снимком знаменитость поделилась на странице в Instagram.

Для занятий с персональным тренером Трейси Андерсон бывшая певица выбрала белый спортивный костюм с лосин и топа. Верх наряда удачно подчеркнул плоский живот Виктории. Свой образ она дополнила черной бейсболкой.

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В подписи к фотографии Бекхэм добавила, что тренировалась очень рано утром. Особыми упражнениями она поделилась с поклонниками на своем сайте.

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