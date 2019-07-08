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понедельник, 08 июля 2019 17:22

Виктория Бекхэм позировала обнаженной для обложки Vogue
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Виктория Бекхэм позировала для обложки Vogue Germany
Фото: @victoriabeckham
Виктория Бекхэм позировала для обложки Vogue Germany
Виктория Бекхэм позировала для обложки Vogue Germany
Виктория Бекхэм позировала для обложки Vogue Germany

Британская бизнесвумен Виктория Бекхэм, жена футболиста Дэвида Бекхэма, снялась обнаженной для обложки Vogue Germany.

Снимки знаменитости разместила в Instagram.

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На фото Бехкэм позировала полностью обнаженной. Грудь звезда прикрывала черным пальто в клетку. Волосы Виктории были зачесанны назад, на лице минимум макияжа.

В этом году Vogue Germany празднует 40 лет со дня основания.

Поклонники засыпали Викторию комплиментами.

"Так горячо", "роскошная", "в мире полном Кардашьянов будь Викторией Бекхэм", "королева стиля", "восхищаюсь тобой", "ты мое вдохновение".

Недавно Виктория Бекхэм прогулялась по Лондону без белья.

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