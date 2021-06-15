Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз

Виктор Павлик и его жена Екатерина Репяхова с новорожденным сыном Михаилом. Фото: instagram.com/viktorpavlik

Певец 55-летний Виктор Павлик четвертый раз стал отцом. Сегодня ночью его жена 27-летняя Екатерина Репяхова родила сына. Мальчика назвали Михаилом.

Радостной новостью и первой фотографией с новорожденным Павлик поделился на своей странице в Instagram.

"Сегодня, 15 июня 2021, в 2:40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!", - сообщил счастливый отец.

Екатерина рожала в одном из частных родильных домов Киева. Для нее это первенец.

Накануне, 13 июня, женщина отпраздновала свое 27-летие в ресторане, а уже 14-го у нее начались схватки.

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От предыдущих браков у Виктора Павлика есть уже взрослые сын Александр и дочь Кристина. Средний сын артиста, Павел ушел из жизни в прошлом году.