Виктор Павлик стал отцом в четвертый раз

Певец 55-летний Виктор Павлик четвертый раз стал отцом. Сегодня ночью его жена 27-летняя Екатерина Репяхова родила сына. Мальчика назвали Михаилом.
Радостной новостью и первой фотографией с новорожденным Павлик поделился на своей странице в Instagram.
"Сегодня, 15 июня 2021, в 2:40, Михасик Павлик. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!", - сообщил счастливый отец.
Екатерина рожала в одном из частных родильных домов Киева. Для нее это первенец.
Накануне, 13 июня, женщина отпраздновала свое 27-летие в ресторане, а уже 14-го у нее начались схватки.
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От предыдущих браков у Виктора Павлика есть уже взрослые сын Александр и дочь Кристина. Средний сын артиста, Павел ушел из жизни в прошлом году.
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