Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение онкобольного сына

Автор: Instagram Виктора Павлика Виктор Павлик сообщил об остановке сбора средств на лечение сына

Народный артист Украины Виктор Павлик сообщил, что останавливает сбор средств на лечение 19-летнего сына Павла.

Об этом певец сообщил в своем профиле в Instagram. "Сбор средств остановлен! Спасибо всем за добрые слова. А кто пишет гадости, пусть Бог вас простит... Я мечтаю о том, чтобы остались лишние деньги и мы их отдали на лечение тем, кто в этом нуждается. У нас все хорошо, мы в прекрасном настроении и верим только в победу. А я работаю каждый день, без музыки невозможно. Все будет хорошо", - написал Павлик.

Вместе с тем певец сообщил, что все запланированные концерты пройдут без осложнений. Также Павлик добавил к своему концертному туру еще несколько выступлений.

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8 октября украинский певец Виктор Павлик сообщил, что у 19-летнего сына Павла врачи обнаружили онкозаболевание. Парень заболел раком позвонков. Артист сразу обратился к медикам, прооперировавших Павла Павлика. Лечение требует больших средств. Певец обратился за помощью к своим фанатам.