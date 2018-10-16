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вторник, 16 октября 2018 15:03

Виктор Павлик остановил сбор средств на лечение онкобольного сына

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Автор: Instagram Виктора Павлика
  Виктор Павлик сообщил об остановке сбора средств на лечение сына
Виктор Павлик сообщил об остановке сбора средств на лечение сына

Народный артист Украины Виктор Павлик сообщил, что останавливает сбор средств на лечение 19-летнего сына Павла.

Об этом певец сообщил в своем профиле в Instagram. "Сбор средств остановлен! Спасибо всем за добрые слова. А кто пишет гадости, пусть Бог вас простит... Я мечтаю о том, чтобы остались лишние деньги и мы их отдали на лечение тем, кто в этом нуждается. У нас все хорошо, мы в прекрасном настроении и верим только в победу. А я работаю каждый день, без музыки невозможно. Все будет хорошо", - написал Павлик.

Вместе с тем певец сообщил, что все запланированные концерты пройдут без осложнений. Также Павлик добавил к своему концертному туру еще несколько выступлений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Виктор Павлик детальнее рассказал о страшной болезни сына

8 октября украинский певец Виктор Павлик сообщил, что у 19-летнего сына Павла врачи обнаружили онкозаболевание. Парень заболел раком позвонков. Артист сразу обратился к медикам, прооперировавших Павла Павлика. Лечение требует больших средств. Певец обратился за помощью к своим фанатам.

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16
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